TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kısa Çalışa Ödeneği hakkında açıklama

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." diye yazdı.

Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor.

Öncelikle, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor.

Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 15, 2021