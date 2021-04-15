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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kısa Çalışa Ödeneği hakkında açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini açıkladı.

Ekonomi 15.04.2021, 21:28 15.04.2021, 21:33
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kısa Çalışa Ödeneği hakkında açıklama

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." diye yazdı. 

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