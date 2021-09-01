banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranın büyüdüğünü hatırlatarak, “Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ekonomi 01.09.2021, 11:23
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranın büyüdüğünü hatırlatarak, “Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğüne işaret ederek, “Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık