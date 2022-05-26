TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Metaverse bir magazin konusu değil artık ekonomimizin temel unsurlarından biri haline gelmeli”

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık yeni dijital evrenimiz Metaverse. Metaverse dediğimiz şey sadece sanal gerçeklikten ve gözlükten ibaret değil. Artık perakendeciler sanal mağaza açarak satış yapıyor. Metaverse bir magazin konusu değil artık ekonomimizin temel unsurlarından biri haline gelmeli” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Eticaret Merkezi A.Ş ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”, bu yıl “Dijital İşler" ana konusu ile düzenleniyor. İşini dijital tabanlı iş modelleri ile güçlendirmek veya yeni nesil iş modelleri ile yeni bir geleceğe yönelmek isteyenlerin katıldığı etkinlik TOBB İkiz Kuleler’de başladı. 8.’si düzenlenen etkinlikte "E-ticaret & E-ihracat", "Dijitalleşme", "Metaverse", "NFT", "Blockchain" gibi alt konu başlıkları ele alındı. Etkinliğin açılış programında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra sektör temsilcileri, Anadolu’nun dört bir yanından gelen KOBİ’ler ve çok sayıda girişimci genç yer aldı.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, Teknoloji Buluşmaları başlığında bugüne kadar 26 ilde 78 etkinlik düzenlediklerini belirerek, yüz binin üzerinde girişimciye ve KOBİ’ye ulaştıklarını ve onların dijitalleşmesine ve yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını sağladıklarını ifade etti.

Dijital dünya ile artık dünyanın bir ucundan diğer ucuna mal satılabildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu müthiş bir fırsat girişimciler için. Artık bir yere gitmeye gerek yok. Bir tuşla Avustralya’nın köyüne gidebiliyorsun. Bu müthiş bir avantaj, fırsat aynı zamanda iyi kullanamıyorsak tehdit. 20 trilyon dolarlık bir pazar. 7 milyar insan bir tuşun ucunda” dedi.

“Ürün ve hizmetleri dijital ortama hep beraber taşımak zorundayız”

Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında e-ticaret sektörü büyüklüğünün 42,2 milyar lira olduğunu hatırlatarak, “2021’de pandeminin de etkisi ile biz e-ticareti keşfettik hep beraber 381 milyar lira oldu. Yani e-ticaret hacmimiz 4 yılda neredeyse tam 10 katına çıkmış durumda. Bir önceki yıla göre mukayese ettiğimiz zaman yüzde 69 artmış. Covid-19 sonrasında e-ticarete yönelim hız kesmeden sürüyor. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketiciye e-ticaret bir alışkanlık haline geldi. Oturdukları yerden en iyi fiyata en iyi kaliteli malı rahatlıkla alabiliyorlar. O halde ürün ve hizmetleri dijital ortama hep beraber taşımak zorundayız” diye konuştu.

“Bir yandan Türkiye’nin e-ticaret hacmi rekorlar kırarken diğer yandan e-ticaret hacmi 2 milyar doları aştı”

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ilde kadın ve genç girişimci kurullarının, girişimcilerin yetkinliklerini geliştirmek için eğitimler verdiğine değinerek, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük küresel firmaları ile girişimcilerimizin dijital altyapısını geliştiriyoruz. Eğitim, danışmanlık ve mentorluk programlarımızla yüzbinlerce girişimcimize Türkiye’de dokunduk. Sınırları aşmasını da sağladık. Bir yandan Türkiye’nin e-ticaret hacmi rekorlar kırarken diğer yandan e-ticaret hacmi 2 milyar doları aştı. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. İşte bu sebeple TOBB olarak e-ihracat seferberliğini başlatıyoruz. E-ticaret kapasitesi ve tecrübesi olan şirketlerimizi bir üst lige çıkartıyoruz. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş pazarlara erişimlerini sağlamak için eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Amerikan şirketleri derneği ile birlikte bu ay başladığımız proje ile Amerika pazarında başarılı olmuş girişimcilerimiz sizlere yol gösterecek, tecrübelerini sizlere aktaracak. Danışmanlarımız lojistikten depolamaya, pazarlamadan ürün tutundurmaya kadar çok geniş yelpazede hizmet sunuyor olacaklar.”

“(Girişimcilere) İşinizi muhakkak dijital ortama taşımalısınız”

Dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu ekranları olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları. Önemli olan bu arazide yer kapabilmek. Buradan araziyi kapmanız lazım. Bütün iş burada artık. Peki cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz. İşte bütün mesele burada. Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak yada geliştirilen mobil uygulamanın içerisinde muhakkak yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere müthiş kolaylık sağlıyor. Hepiniz kullanıyorsunuz. Hepiniz bunun farkındasınız. Dijital medyanın geçen yıl aldığı reklam payı, tüm reklam pastasının içinde aldığı payda yüzde 51 oldu. Tüketiciler de artık sanal ortama kaymakta ve süreç artık sürmekte. O halde girişimcilerin orda olması gerekmektedir. İşinizi muhakkak dijital ortama taşımalısınız” dedi.

“Metaverse bir magazin konusu değil artık ekonomimizin temel unsurlarından biri haline gelmeli”

Geçtiğimiz yıllarda dijital dünyada var olmak için internet sitesi kurulması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Artık yeni dijital evrenimiz Metaverse. Metaverse dediğimiz şey sadece sanal gerçeklikten ve gözlükten ibaret değil. Artık perakendeciler sanal mağaza açarak satış yapıyor. Metaverse evreninde etkinlikler düzenliyor. Tehlikeli meslekler sanal gerçeklikte öğretiliyor. Ancak Metaverse’in gerçekten bir ekonomi olabilmesi için ödeme altyapılarına entegre etmemiz lazım. Bu da blok zincirin altyapısı ile ancak mümkün olabilir. Blok zinciri uygulamaları hayatımıza Bitcoin ile girdi. Sonra birçok başka kripto varlıklar çıktı. Ancak bu kripto varlıklarla akıllı sözleşmeler yapılıyor. En basitinden ihracatta teminat vermek gibi sorunların altyapısı sürdürülmektedir. IMF’nin verilerine göre Türkiye, dünyada en çok kripto borsalarından işlem yapan ülke. Ancak bu platformu iş üretmek için kullanmıyoruz. Maalesef çıkardığımız blok zinciri girişimimiz çok az. Yani bu teknolojilerin üreticisi değil, tüketicisiyiz. Bu teknolojinin üretim ayağına daha çok kafa yormalıyız. Metaverse bir magazin konusu değil artık ekonomimizin temel unsurlarından biri haline gelmeli” değerlendirmesini yaptı.