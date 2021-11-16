banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Geçmiş zaman olur ki!
Geçmiş zaman olur ki!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkat çekerek, “Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli” dedi.

Ekonomi 16.11.2021, 12:38
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Madencilik sektörü çevreye rağmen değil, sağlıklı bir şekilde büyümeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkat çekerek, “Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi tarafından, altın, bakır, kömür, mermer ve krom başta olmak üzere Türkiye’nin yer altı kaynakları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanan “Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu” tanıtımı düzenlendi. Tanıtım programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ile madencilik meclisi üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, dünyanın dijital bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, “Bu dönüşüm, sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri yakından ilgilendiriyor. Madencilik sektörü de bu dönüşümden en fazla etkilenecek, üretim zincirinde köklü değişikliklerin yaşanacağı sektörlerin başında geliyor” dedi.

Otonom sistemlerin ve insansız madencilik faaliyetlerinin gittikçe yaygınlaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, söz konusu gelişmelerin sektörün verimliliğini önemli ölçüde artıracağını öngörerek, “Dizel araçların yerini alacak elektrikli iş makineleri sektörün karbon ayak izini düşürecek, çevreye uyumunu kolaylaştıracak” diye konuştu.

“Neredeyse tüm ülkelerin ana gündem maddesi kömürden çıkış”

Hisarcıklıoğlu, sektörün ilerleyen dönemde odaklanacağı en önemli konu başlığının iklim değişikliği ile mücadele olduğunu ifade ederek, “İşte geçtiğimiz hafta Glasgow’da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’ndan neredeyse tüm ülkelerin ana gündem maddesi enerji politikalarıydı” dedi.

“Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli”

Hisarcıklıoğlu, enerji arz güvenliğinin hiç olmadığı kadar kıymetli olduğu bir sürecin içinde olunduğuna dikkati çekerek, “Bu süreçte, sektörün, kömür gibi yerli kaynaklarımızı da uygun şekilde değerlendirebilmesine imkan tanımalıyız. Madencilik sektörü çevreye rağmen değil; küresel çevre politikalarına uyum sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümeli. Bugün tarımda, binalarda, yapı kimyasallarında, araçlarda, kağıtta, plastikte, enerjide ve yüksek teknoloji ürünlerinde maden ürünleri bulunuyor. Kısacası maden, hayatımızın her evresinde yer alıyor. O yüzden madenciliğin dışında kalamayız. Ama sektörümüzü zamanın ruhuna uygun şekilde dönüştürüp, geliştirmeye devam edebiliriz” diye konuştu.

“Dünyanın geleceği madenlerimizde yatıyor”

Uzak doğuda su tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak üzere, ağaç yerine mermerden kağıt üretilmeye başlandığı örneğini veren Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın geleceği madenlerimizde yatıyor” dedi.

“Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu, madencilik sektörümüzün geleceğine ışık tutacak”

Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu’nun tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Rapor, madencilik sektörümüzün geleceğine ışık tutacak. Raporda bir yandan madencilik sektörünün güncel durumunu ele alınırken, diğer yandan sektörün geleceğine yönelik projeksiyonlar ortaya koyulmaktadır. Dokuz bölümden oluşan raporda, madencilik sektörünün hukuki, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi ele alınmakta, sektörün zayıf ve güçlü yanları irdelenmektedir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6