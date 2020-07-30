TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kurban Bayramı’nı dayanışma ve kardeşliğimizi güçlendirerek yaşayalım”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularının gerçek manada yaşatılması ile anlam kazandığını vurgulayarak, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu güzel bayram gününde yeryüzünü saran pandemi sıkıntısının sona ermesini ve yeniden sağlıklı güzel günlere ulaşmayı diliyorum. Paylaşma kültürümüzü kaybetmeyelim. Birbirimizi sevmeyi, anlamayı unutmayalım. Yeryüzünde kardeşlik ve huzur hakim olsun” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Bayramlar sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel günlerdir. Sevinç günleridir. Bu sevinç de ancak bir ve beraber olarak hep birlikte hissedebildiğimiz, dayanışma içinde olabildiğimiz sürece anlam kazanmakta. İyiliklerin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancımız bizi güçlü kılmakta. İnanıyoruz ki; insanların en hayırlısı, insana faydalı olandır. Bu anlayışı şiar edinmiş bir toplumun mensupları olarak, ailemizden komşumuzdan başlayarak ülkemize, milletimize, sonrasında tüm insanlığa faydalı olabilecek işler üretebilirsek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına milletimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor; beraberlik içerisinde sevgi dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.”