TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karaman’da açılış ve ödül törenine katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mart ayında inşallah TOGG’a hep beraber binebileceğiz. Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz" dedi.

Karaman Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin açılışına katılmak üzere Karaman’a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıyı da makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu daha sonra Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, yatırım ve istihdamla insanlığa hizmet etmenin önemine işaret ederek, hizmete alınacak tesisin hayırlı olmasını diledi. Lisanslı depoculuk konusunda büyük ve önemli yatırımların ülke ekonomisine kazandırıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyadaki bütün borsalarla yarışır hale geldik. Bugün itibarıyla Karaman Ticaret Borsası, İngiltere, Berlin ve Fransa’daki bütün borsalarla aynı standartta hizmet verdiğinin kalitesini almış oldu. Bundan dolayı onları kutluyorum. Bu görevler meccanen (Parasız olarak, bedava) yapılıyor, para pul yok haberiniz olsun. Tamamıyla cepten harcıyoruz. Kime hizmet etmek için, Karaman’a hizmet etmek için. ’Niye yapıyorsunuz’ diyorlar. Güzel bir söz var, ’insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır’. Şimdi bir yaşadığımız dünya bir de gerçek dünya var. Eğer orada sınıfı geçmek istiyorsan, burada insanlara faydalı iş yapacaksın. İşte bizim en büyük ticaretimiz. ’Kayserili sen bedava iş yapmazsın’ diyorlar, doğru yapmam. Bu işte ticaret var kardeşim. Allah razı olsun, oda ve borsa başkanlarım şehirlerinde, ’ekonomiyi nasıl kalkındırırız, nasıl bir kişiye daha fazla istihdam imkanı sağlarız ve sanayici üyelerimizin önünü açarız’ diye bu kapsamda çalışıyorlar."

“TOGG martta yollarda olacak”

Yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 2017’de görevini üstlendiğimiz TOGG’un da yani Türkiye’nin ilk yerli, milli ve bütün hakları Türk olan bir otomobilin fabrikasının 29 Ekim’de Gemlik’te açılışını gerçekleştireceğiz. Mart ayında inşallah TOGG’a hep beraber binebileceğiz. Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz. Dünyayla aynı zamanda. Bütün dünyada aynı teknoloji aynı zamanda Türkiye’ye getirmiş oluyoruz."

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’da yaptığı konuşmasında, “Açılışını gerçekleştireceğimiz 32 bin ton depolama kapasitesine sahip, 8 büyük silo, 4 konik silo, mısır kurutma tesisi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı kapsayan tesisin, Karaman’ımızın tarımı, ticareti, sanayisi ve kalkınması için çok büyük bir yatırım olacağı hepimizin malumudur. Bütün sene boyunca çiftçilerimizin sabır, alın teri ve tevekkülle birleşen emekleri, bu tesisler sayesinde kıymetlenecek, üreticilerimiz ve sanayicilerimiz bu tesisler aracılığıyla yıl boyunca kaliteli ürüne kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Şimdiden şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun“ dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi, kentteki tescil rekortmenlerine ödül verildi. Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, oda ve borsa başkanları ile davetliler katıldı.

Açılışın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettikten sonra Karaman’dan ayrıldı.