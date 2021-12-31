TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan yeni yıl mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yıl için 2022’nin Türkiye’ye ve tüm dünyaya sağlık, huzur, refah ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, milletimizin birlik ve beraberlik duygusu ile umutlarını daima diri tutup büyüttüğünü belirterek, “Hep beraber gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çabalamaya devam edeceğiz. 2022 yılının ülkemize ve tüm insanlığa güzel şeyler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

“Sektörler ve firmaların sıkıntılarını anlık takip edip, çözüm önerileri ile hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Türk iş dünyası olarak ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Bizler iş dünyası olarak, ülkemizin refah ve zenginlik seviyesini artırmak, herkese iş ve aş imkânı oluşturmak için çalışıyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ancak bunların hepsi geride kalacak. Açıkçası, bu anlamda umudumuzu ve şevkimizi hiç kaybetmedik. Önemli olan bu süreçte birlik ve beraberlik içinde birbirimize destek olmak. Milletçe çok daha güzel şeyler başaracağımıza inancımız da tam. 2022 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”