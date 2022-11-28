TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonunun (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2023-2024 yılları için yeniden seçildi.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan konsey toplantısında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden Başkan Yardımcısı olarak seçilirken, mevcut Başkan Samir Modi de görevini Avustralya’dan Peter Mcmullin’e devretti.

CACCI nedir

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası tarafından Tayvan’da kuruldu. Avustralya kıtasından Doğu Asya’ya, Güneydoğu Asya’dan Güney Asya’ya ve Güney Asya’dan Orta Asya’ya kadar birçok ülkenin odalar birlikleri CACCI’ye üyedir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkenin üye olduğu CACCI, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya-Pasifik bölgesinin en büyük iş dünyası örgütüdür.

28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil eden CACCI, üye ülkelerin iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesinin ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.