banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu belirterek, “İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir” dedi.

Ekonomi 15.03.2021, 16:09
1
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu belirterek, “İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği “Türkiye 100” programı kapsamında hayata geçirilecek yeni işbirliği lansmanı video konferans yöntemiyle düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından bu yana Türkiye’deki hızlı büyüyen şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve başarılarını takdir etmek için Türkiye 100 programını düzenlediklerini aktardı.

“Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin, Türkiye’de her sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bundan önceki 6 dönemde Türkiye 100 şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit olduk. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir. Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İşte iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek, bu da; girişimciliktir”

Türkiye 100 şirketlerinin yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını istediklerini vurgulayarak, “Çünkü biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: Marifet iltifata tabidir. İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2, bunu yüzde 5 seviyesine çıkartabilirsek zenginiz diyeceğiz. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz”

Girişimciliğin heves işi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye 100 programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikâyelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz. TOBB olarak düzenlenmesine öncülük ettiğimiz Türkiye 100 programında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile çalışıyoruz. 2021 yılında 7. Dönemini düzenleyeceğimiz Türkiye 100 programında bu şirket ile hareket ediyoruz. Yani Türkiye 100 programını bu şirket sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Türk iş dünyasının başkanı olarak bu şirket, şirketlerimize ve KOBİ’lerimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsiyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20