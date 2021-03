TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu belirterek, “İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği “Türkiye 100” programı kapsamında hayata geçirilecek yeni işbirliği lansmanı video konferans yöntemiyle düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından bu yana Türkiye’deki hızlı büyüyen şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve başarılarını takdir etmek için Türkiye 100 programını düzenlediklerini aktardı.

“Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin, Türkiye’de her sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bundan önceki 6 dönemde Türkiye 100 şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit olduk. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir. Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İşte iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek, bu da; girişimciliktir”

Türkiye 100 şirketlerinin yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını istediklerini vurgulayarak, “Çünkü biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: Marifet iltifata tabidir. İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2, bunu yüzde 5 seviyesine çıkartabilirsek zenginiz diyeceğiz. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz”

Girişimciliğin heves işi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye 100 programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikâyelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz. TOBB olarak düzenlenmesine öncülük ettiğimiz Türkiye 100 programında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile çalışıyoruz. 2021 yılında 7. Dönemini düzenleyeceğimiz Türkiye 100 programında bu şirket ile hareket ediyoruz. Yani Türkiye 100 programını bu şirket sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Türk iş dünyasının başkanı olarak bu şirket, şirketlerimize ve KOBİ’lerimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsiyorum” dedi.