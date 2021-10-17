TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Böyle bir kriz görmedik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 10 yıl önce 1000 sanayi kuruluşu içinde Yalova'nın olmadığını hatırlattı.

Yeni açılacak 3 Organize Sanayi Bölgesi ile kentte yeni bir dönemin başlayacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu sözlerinin devamında devam eden yüksek döviz kuru, faiz ve enflasyondan söz etti.

Hisarcıklıoğlu şu şekilde konuştu:

"Tabii sıkıntılarımız yok mu? Var. Enflasyon, girdi maliyetlerinin artışı, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor. Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 yıl önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bu dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için 365 oda ve borsa başkanım sizlerin bütün dertlerini günlük, anlık aktarıyorlardı. Ben de ilgili bakanlara gece saat ikide hatta üçte bizzat aktarıyordum.

Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkanın kapısını açamayız bile. Onun için bize yakışmaz. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak bunun da üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz. Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana da ülke olarak sahibiz. Yeter ki burada olduğu gibi birlik ve beraberlik olsun. Birlik, beraberlik olursa çözülemeyecek bir şey yok. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Farklı olabiliriz, farklı da olmalıyız zaten. Sizden ricam; birbirinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi, dini, farklı siyasi görüşünden dolayı tekilleştirmeyin. Allah istese hepimizi aynı yaratırdı. Farklılıklarımız aslında zenginliğimiz. O farklılıkları bir araya getirebilirsek ne mutlu bize.”