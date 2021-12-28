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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara seslendi: Vicdanlı davranın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı bankaların son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını ifade ederek, "Bazı bankaların yüzde 25'ler, 30'ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Ekonomi 28.12.2021, 17:45
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara seslendi: Vicdanlı davranın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda TOBB Müşterek Konsey'i düzenlendi. Müşterek Konsey Toplantısı'na, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğlu'nun yerine Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik katıldı.

"ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYE ULAŞTIK"

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, ilk dokuz ayda ekonomik büyümenin yüzde 12'yi geçtiğini ifade ederek, "Senenin tamamında da, inşallah çift haneli büyümeye ulaştık. İhracat hacminde rekor seviyeleri yakaladık. Yıllık bazda 220 milyar doların üzerine çıktık" dedi.

"MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Turizm, müteahhitlik ve lojistik gibi hizmet sektörlerinin döviz girdisinde, geçen yıl 35 milyar dolar olduğunu, ekim ayı itibarıyla ise yıllık 53 milyar dolara ulaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Yine son dönemde Türk lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz. Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik, olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.

"ARTIK DAHA VİCDANLI DAVRANMASINI BEKLİYORUZ"

Hisarcıklıoğlu, tüm gelişmelerin reel sektörde moralleri yükseltmesinin yanı sıra bazı konularda olan sıkıntılarının da sürdüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle bankalarımızın, merkez bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25'ler, 30'ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırımı-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz."

"POLİTİKALARIMIZIN ÖNEMİNE İNANIYORUZ"

Hisarcıklıoğlu, güçlü büyümenin sürdürülebilmesi için; kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrara sağlanması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Geçmişte yaptığımız gibi, yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarının teminiyle birlikte, finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz" dedi.

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