TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Atatürk’ün emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Atatürk’ü sevgi, saygı, şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz. Onun bize açtığı aydınlık medeniyet yolundan asla ayrılmayacağız. Bizlere emanet ettiği başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal edişinin 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dünya tarihinin en büyük liderlerinden, milletimizin kaderini değiştiren büyük mücadelelerin deha dolu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünü bir kez daha saygı ve minnet dolu derin duygularla yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Türk iş dünyası, Atatürk’ün özel sektöre olan güvenini

boşa çıkarmayacaktır. Ülkemizi en ileri, en refah sahibi toplumların arasında tutmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”