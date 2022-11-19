TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aklın cinsiyeti olmaz başarının cinsiyeti olmaz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Aklın cinsiyeti olmaz başarının cinsiyeti olmaz. Kadın güçlü olursa, toplum ülke güçlü olur. Ne diyoruz, kadın varsa yarın var. Sizlere inanıyorum, güveniyorum" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni” TOBB İkiz Kuleler ’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün açılış konuşmalarıyla başlayan törende, “Kadın İstihdamını En Çok Arttıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” adlı iki ana kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, "Bugün, 2020-2021 döneminde kadın çalışan sayısını en çok artıran ilk 10 şirketimizi ödüllendireceğiz. Bu kategori, herhangi bir kısıtlama olmadan tüm şirketlerimize açıktı. Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artış göstermiş. Yani şirketlerimizin kadın istihdamı her geçen gün artıyor. Ödül almaya hak kazanan 10 şirketimizin 7’si ise kadınlar tarafından yönetiliyor. Demek ki kadınların yönettiği şirketler, kadın istihdamına çok daha fazla önem veriyor" değerlendirmesini yaptı.

En hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerinin, 2019-2021 dönemi performanslarına göre değerlendirildiğini ve başvuru yapan kadın girişimcilerinin Türkiye milli gelir büyümesine göre 2 kat hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Sizler, yapamazsınız diyeni dinlemediğiniz, lafa “elinin hamuruyla” diye başlayanlara itiraz ettiğiniz, azimle ve kararlılıkla yolunuza devam ettiğiniz için başarılısınız. İşte herkes görsün ki, fırsat verilirse, önlerine engel çıkarılmazsa, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Böyle muhteşem başarılara imza atan siz kıymetli kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kadın girişimcilere kendi hikayelerinin kahramanı olmalarını ve hayallerini takip etmelerini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Aklın cinsiyeti olmaz! Başarının cinsiyeti olmaz! Kadın güçlü olursa, toplum ülke güçlü olur. Ne diyoruz, kadın varsa yarın var. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışmasında ödül alacak olan değerli girişimcilerimiz, her birinizi ayrı ayrı yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınabilmesi için kadınların işgücüne katılım oranlarının arttırılması gerektiğini savunan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise, "Kadının gücü, sadece kadınların geleceği için değil, dünyanın geleceği için kritik öneme sahip. Ekonomide daha fazla kadının yer alması, daha kaliteli eğitim ve sağlık sistemi, daha fazla kişi başı gelir, daha hızlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme ve yüksek uluslararası rekabet gücü anlamına geliyor. Ülkemizin istenilen seviyelere ulaşmasını istiyorsak, kadını daha fazla ekonomiye katmalıyız" şeklinde konuştu.

Ödül töreni ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile kadın girişimciler toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.