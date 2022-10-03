TOBB Başkanı açıkladı: "TOGG yolda da evde de şarj olacak"

Mobilya fuarının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Burada bir hikaye var, çok eski tarihlerde başlamış ama ilk ustalarından tutun emeğini veren, katkısını veren bir tarih var, tecrübe var. Ölenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Bu hikaye bir pazaryerinden başlamıştı, Allah’a şükürler olsun buralara, ciddi yerlere geldi. Hikmet Başkanı rahmetle anmak lazım. 2002 senesinde fuar burada geldi, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha sonra 4 katına çıkarılması esnasında bizlerin de katkıları olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2016’da Belediye hisselerini İMOS’a devrettik ki Ticaret Odası ile birlikte olduğu için. İnşallah Yavuz kardeşimiz bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Burada her kardeşimizin ayrı gayretleri var. Bazı sıkıntılar da var ama hayat devam ediyor, kendimizi yenilememiz lazım. Bu işi zamanında düşünen ağabeylerimiz aslında bir alanı fuar olarak değil bir şehri fuar olarak düşünmüşler, tasarlamışlar. Bir berber de lokantacı da diğer esnaflarımız da çok heyecanlılar, 1 hafta boyunca burada müthiş bir ticaret olacak. Bu büyük bir heyecan. Bugüne kadar gösterilen bu birlik ve beraberlik ile işgücünde sıkıntı yaşanmaması adına okullarımızın desteklenmesi adına Belediye, İTSO, İMOS ve devletin kurumlarıyla dayanışmaya ihtiyaç var. Bu sinerji değer olarak dönüyor. BTSO Başkanımız burada, Borsa Başkanımız da burada. Pandemi bazı fuarları aksattı ama Bursa’da bugün 13-14 tane alanlarında kapış kapış giden fuarlar hayata geçiriliyor. Nasip olursa yarın Bursa’da Tarım Fuarı başlıyor. İlgili kurum kuruluşlar birlik ve beraberliği sağlarsa başarılmayacak iş yok. Dünyanın ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde olsak daha hayat devam ediyor ve bu krizler büyümek, gelişmek için önemi bir fırsat. Artık kurumlarımız, devletimiz çok tecrübeli ve beraberinde özel sektörün geldiği nokta da takdire şayan. Fuarımız bereketli ve bol kazançlı olsun” ifadelerini kullandı.

MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli elektrikli araç TOGG ile ilgili açıklamada bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Artık geleneksel hale geldi. MODEF hem Türkiye’de hem dünyada mobilya pazarında kendisini kabul ettiren bir şehir İnegöl. Onu da fuarla herkese göstermek adına doğal bir şey yok. Bu vizyondan dolayı hem idarecilerimizi hem Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum. Allah razı olsun. Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. Dur bakalım daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı" dedi.