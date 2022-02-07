TOBB 70. yaşı için Ata’nın huzurunda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

“Şanlı tarihi zaferlerle dolu, kahraman bir milletin mensupları olarak, ülkemizi en ileri seviyeye taşımakta kararlıyız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız. Bu anlamlı günümüzde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak, camiamız adına devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı, aziz hatıranıza saygımızı, size ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimize, şükran duygularımızı vurgulamak isteriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; müteşebbisimizin, ticaret erbabımızın en üst temsilcisi ve sesi olarak, 70 yılda çok önemli gelişmeler kaydetti. Bundan sonra da daha fazla yatırım, üretim ve istihdam amacıyla çalışmaya devam edecektir. Türk özel sektörü olarak bizlere düşen görev, Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda güçlendirmek, küresel rekabette ön sıralara taşımak ve ekonomik kalkınma yolculuğunu sürdürmektir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu, kahraman bir milletin mensupları olarak, ülkemizi en ileri seviyeye taşımakta kararlıyız. Sizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”