Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 Mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mart ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,88 artış olurken, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,60 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,84, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 12,88 oranında artış gösterdi.

TOBB tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılı Mart ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,88 artış oldu.Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,60 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,84 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,88 oranında artmıştır. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,26 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 41,46 oranında artış olmuştur. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 artış oldu. 2020 yılı Mart ayında, 2019 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,27, kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,51, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,01 oranında artmıştır" denildi.

2020 yılı Mart ayında kapanan şirket sayısında ise 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 19,22, kapanan kooperatif sayısında yüzde 9,43 oranında artış oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,57 oranında azalış oldu. 2020 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840’ı ticaret, bin 286’sı imalat ve 937’si inşaat sektöründe kuruldu. 921 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2020 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840’ı ticaret, bin 286’sı imalat ve 937’si inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin 921’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 846’sı inşaat, 305’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 250’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159’u inşaat, 108’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262’si inşaat, 122’si imalat sektöründe oldu. 2020 Mart ayında kurulan 149 kooperatifin 56’sı konut yapı kooperatifi, 34’ü işletme kooperatifi, 23’ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

2020 yılı Mart ayında 942 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2020 yılı Mart ayında kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540’ı Türkiye, 51’i İran, 32’si Suriye ve Irak ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 97’si anonim, 845’i limited şirket. 2020 yılında kurulan şirketlerin 374’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 171’i gayrimenkul acenteleri ve 150’si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,28’ini yabancı sermayeli ortak pay oluşturdu.