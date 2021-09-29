TMSF, Nurkay Makina’yı yeniden satışa çıkardı

TMSF, Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü’nü yeniden satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) kayyım olarak atandığı Nurkay Makina’yı ikinci kez satışa çıkardı. Kurumun internet sitesinde yer alan ilana göre, 15,8 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılacak ihaleye 18 Ekim saat 16.00’da kadar teklif verilebilecek. İhale 19 Ekim saat 14.30’da kurumun İstanbul’daki adresinde gerçekleştirilecek.