TMSF Başkanı Gülal, Diyarbakır’da mağaza açılışına katıldı

Bellona Aranan Grup, Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve iş insanlarının katılımıyla yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TTMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bellona Aranan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arancak ve iş insanlarının katılımıyla Bellona ve diğer grupların Şanlıurfa Yolu üzerindeki mağaza açılışları gerçekleşti.

Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, şehirlerde açılan her yeni iş yerinin kendilerini mutlu edeceğini belirti. Vali Karaloğlu, "Şehre güzellik katar, şehirdeki pozitif havayı güçlendirir bu açılışlar. Onun için bugün burada açmış olduğumuz Erciyes Anadolu Holdingin çok önemli üç markasının Diyarbakır bölge üssü, hem lojistik bakımından hem ticaret merkezi olması bakımından bir bölge üssü. Bu üç markanın 9 vilayet ana bayisi Diyarbakır Karavil ailesi. Bugün üç mağazanın sahibi olan diğer aileleri tebrik ediyorum. Allah’a hamdolsun son 5 yıldır bölgede de Diyarbakır’da da bir huzur ortamı var. Diyarbakır özelinde 229 şirket kapanmış 2020 yılında. Buna karşılık bin 994 yeni şirket açılmış. Bölgede bu ve benzeri yatırımlar aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi bağlamında da bakmak lazım" dedi.

"796 şirkette kayyum görevimiz var"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisaklı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumu yönetilmesine karar verildiğini kaydetti. Başkan Gülal, "An itibariyle 796 şirkette kayyum görevimiz var. 40 bin 61 çalışanımız var ve aktif olarak da 70,4 milyar Türk lirası seviyesinde bir yapımız var. Tabi devraldığımızda dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti. Bu şirketler istihdam üretmeye, çalışmaya, yatırım yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Bellona Aranan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arancak ise bu mağazanın Bellona’nın Diyarbakır’daki 5’inci mağazaları olduğunu kaydetti. Yaklaşık 25 yıldır Bellona markasıyla çalışmakta olduklarını ifade eden Arancak, "Bu açtığımız mağaza yaklaşık olarak 2 bin 200 metrekare ve sadece bu mağazamızda 20 personel istihdamı olacak inşallah. Şu anda bünyemizde 50’yi aşkın personel istihdam edilmiş durumda. Amacımız memleketimize ve şehrimize daha fazla yatırım ve istihdam sağlamak" şeklinde konuştu.