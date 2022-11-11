TMSF Akın Çorap’ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akın Çorap Sanayi AŞ ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardığını duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi, 233 milyon TL muhammen bedel üzerinden 14 Aralık’ta yapılacak.