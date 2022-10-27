TMO’nun fındık alımı, Ordulu üreticileri memnun ediyor

Ordu’da, serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) olan ilgisini arttırıyor.

TMO, Altınordu ilçesinde yeni sezon fındık alımına 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeyi sürdürüyor. Kentte serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan 50 randıman fındık fiyatları, üreticilerin TMO’ya olan talebini arttırıyor. Üreticiler, 50 randıman fındıklarını 52 lira ve üzerinde fiyattan satabildiklerini, fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor.

“İnsanların gönlü rahat”

Altınordu ilçesi Yukarıtepe Mahallesi’nden fındığını getiren yaşındaki üretici Aysel Yüksek, “900 kilogram kadar fındık getirdim, Allah bereket versin. TMO’dan Allah razı olsun fiyat güzel, inşallah randıman da güzel gelir ve yüzümüz daha çok güler. Üreticiler için TMO oldukça makbul, alım şartlarını da iyileştirdi. İnsanlar tereddütte kalıyordu ancak şimdi insanların gönlü rahat. Fiyatlar da oldukça güzel, manavlarda fiyatlar daha ucuz” dedi.

Perşembe ilçesinden fındığını getiren Kemal Gedik isimli üretici fiyatların serbest piyasaya göre daha yüksek olmasından dolayı TMO’yu tercih ettiğini belirterek, “Şuan 3 ton fındık getirdim, 2 buçuk ton daha verebiliyorum. Dış piyasaya göre epey bir fiyat farkı var, paralarımız da zamanında yatıyor” şeklinde konuştu.

“Verdiğimiz emekleri bedava satmak istemiyoruz, o nedenle TMO’ya geldik”

Mehmet Kabataş isimli üretici de Ulubey ilçesinden getirdiği yaklaşık bir ton fındığı TMO’ya sattığını ifade ederek, “Serbest piyasada fındık en fazla 44 lira, burada ise 50 randıman 52 lira. Randıman arttıkça fiyat da yükseliyor. O kadar emek çekiyoruz, bedava satmak istemiyorum. Benim bir ton fındığım vardı, 53 randıman geldi ve 54 liradan satışını yaptım” diye konuştu.

TMO’nun yüksek fiyattan alım yapması nakliyecilerin de işine yaradı

TMO’ya üreticilerin fındığını getiren ve kendisinin de manavlar yerine TMO’yu tercih ettiğini ifade eden Ahmet Demir isimli nakliyeci, “Ben 10 Eylül tarihinden itibaren buradayım ve nakliye işi yapıyorum. TMO’nun yüksek fiyattan fındık alması benim de işime yaradı. Serbest piyasaya satmak istemeyen üreticilerin fındıklarını taşıyorum. TMO bana da ekmek kapısı oldu. Arada yaklaşık 10 lira fark olduğu için kendimiz de buraya getirdik. TMO devrede olmasaydı serbest piyasada fındık fiyatları çok daha düşük olurdu. Bir de nem oranları ile alım kotasını yükseltince artık fındık geri hiç dönmüyor” ifadelerine yer verdi.