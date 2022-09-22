TMO, Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu yıl Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ve arpa alımını yaptığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresinin 21 Eylül itibariyle sona erdiğini açıkladı. Daha önce 1 Eylül olarak belirlenen sürenin Sivas Ziraat Odası’nın devreye girmesiyle 21 Eylül’e uzatıldığını anımsatan Çetindağ, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. TMO’nun Sivas’ta buğday ve arpada Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptığı bilgisini aldıklarını ifade eden Çetindağ, yulaf ve tritikale alımlarının ise 30 Eylül’e kadar devam edeceğini kaydetti.

“Bu sene çiftçimizin elinde buğday da arpa da kalmadı”

Bu sene çiftçilerin elinde buğday ve arpanın kalmadığını söyleyen Başkan Çetindağ; “Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Sivas’ımızda TMO, Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yaptı; hem buğdayda hem arpada hem tritikale de hem yulafta. Buğday ve arpada 21 Eylül tarihi sondu ama yem bitkilerinden yulaf ve tritikale de 30 Eylül’e kadar alımlar devam edecek. Bu sene çiftçimizin elinde buğday da arpa da kalmadı. Bu yıl fiyatlar da yüksekti, çiftçimiz iyi para kazandı. Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyatlardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in ve ekibinin de bu süreçte emekleri yoğun oldu. TMO’nun depolarında yer kalmayınca konuyu Sivas Ziraat Odası olarak Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ilettik. Talebimize duyarsız kalmayan başkanımız Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın yanında bulunan 34 dönüm alanı geçici olarak TMO’nun kullanımına açtı. Alanda Özbelsan’ın da destekleriyle TMO’nun kullanımına açılan 34 dönüm alanda çiftçiler tarafından üretilen buğdayların alımı yapıldı. Kısacası belediyemiz de bu sürecin rahat atlatılmasına katkıda bulundu. Sivas’ta bu yıl buğday alımı çok iyi oldu. Bu bir ekip işiydi. Biz destekler olduğu sürece her zaman bu toprakları ekip biçerek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Çetindağ; TMO’ya ürün satan üreticilerin buğday da ton başına 1.000 lira, arpada ton başına 500 lira primden yararlanabilmeleri için aldıkları müstahsil fişini 30 Eylül mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.