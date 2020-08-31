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TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor
Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatından memnun.
Ekonomi 31.08.2020, 16:45
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Bölgede rekoltenin geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen sezon başlamadan önce TMO tarafından 22,5 liradan alım yapılacağının duyurulması üzerine üretici, bahçesine yüzü gülerek girdi. Bölgede fındık hasadı yarı yarıya tamamlanırken, üreticiler, ürünlerini pazara indirmeye başladı.
Fiyat ve kaliteden memnun olan üretici, sadece ilkbahar aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklı mahsülün geçen yıla oranla az olmasının üzüntüsünü yaşıyor.
"Fiyatlar olumlu"
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, üreticinin fiyat anlamında yüzünün güldüğünü söyledi.
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