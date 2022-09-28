TMO Genel Müdürü Güldal’dan fındıkta serbest piyasa açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’ya ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, üreticiler tarafından alınan randevuların yüzde 98 oranında karşılık bulduğunu ve üreticilerin fındıklarını getirdiklerini söyledi. Güldal, “Serbest piyasanın da bizim altımızda olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyorum kısa bir süre sonra bizim seviyelerimize daha yakın hale gelecektir diye değerlendiriyorum” dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile birlikte TMO’nun organize sanayi bölgesi alanındaki alım noktasını ziyaret etti. Güldal burada, TMO’ya fındığını satan bir üreticiye belge takdim ederken, diğer üreticiler ile sohbet etti ve çalışmaları inceledi.

“TMO’ya ciddi bir ilgi var”

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güldal, Trabzon ve Giresun ziyaretinin ardından fındığın en çok üretildiği Ordu’da fındık alım noktalarını gezeceklerini söyledi. Güldal, "Bugüne kadar gördüğümüz, üreticilerden gerçekten TMO’ya ciddi bir teveccüh ve ilgi var. Randevularımız tamamına yakın karşılıklı geliyor. Yani randevuya sadakat yüzde 95-98 oranında. Gezdiğimiz noktalarda gördüğümüz iyileştirmeler ve alacağımız tedbirler noktasında da talimatlar alıyoruz. 22 Ağustos’tan itibaren fındık alımlarına başlamıştık. Bugün itibariyle de 100 bin tonun üzerinde bir randevu, ciddi miktarda da randevuya sadakatten dolayı bize akış söz konusu oldu. 51 lira sivri, 52 lira levant kalite, 53 lira Giresun kalite fındık alıyoruz ama randımanlar gayet iyi olduğu için birçok yerde, 55, 56 ve 57 lira gibi fiyatlandırmalar da söz konusu oluyor, bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Bölgede günlük 3 bin ton civarında alım yapılıyor”

Karadeniz’deki tüm fındık üretim bölgelerinde şu anda 50 alım noktasında alım yapıldığını kaydeden Güldal, depo imkanı buldukça ve ihtiyaç olan yerlerde yeni alım merkezleri oluşturmak suretiyle daha da artabildiğini aktardı. Günlük 2 bin 500-3 bin ton arası TMO’nun fındık aldığına dikkat çeken Güldal, “Önümüzdeki haftalarda bu miktarı belki de 4 bin tona çıkacaktır. Bütün bunun hazırlıklarını yaptık. Randevu miktarlarımızı günlük alım miktarlarımızı arttırıyoruz. Üreticilerimizin beklentisi olan tüm iyileştirmelere de çalışıyoruz ve bu noktada talimatlarımızı veriyoruz. Süreç iyi gidiyor, bu sene mevsim iyi, havalar güneşli gittiğinden dolayı rutubette 6,5’a çıkarttığımız kriter hiçbir sıkıntı olmadı. Genelde rutubet geçmiş yıllarda 6-6,5 ve 7 gibi gelen ürünler bu sene 4-5-5,5 arası geliyor. O noktada bir problem yok” şeklinde konuştu.

“Şu anda alım dönemindeyiz, tamamen üreticinin ürününün ne kadar fazlasını alabiliriz? Diye odaklanmış durumundayız” diyen ve bu yıl rekoltenin yüksek olduğuna değinen Güldal, ““31 Aralık tarihine kadar, yani yıl sonuna kadar, yetkinin müsaade ettiği tarihe kadar biz en fazla fındığı almaya çalışacağız. Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması. Ondan sonra da ülke menfaatinin korunması olacak elbette. Fındığın değerinin korunması üreticiden başlıyor, ülke menfaati olarak devam ediyor. Bu süreci geçmişte de TMO gayet yerinde ve başarılı bir şekilde yürüttü, rekoltenin de önemli miktarda yüksek olduğu bu yıl da aynı hassasiyeti gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Serbest piyasa yakında bizim seviyemize daha yakın hale gelecektir”

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ifadelere yer verdi:

“Üreticilerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle fındık arzında ihtiyaçları kadar fındığı satışa sunmaları, bir kısmını sonraya bırakmaları, fındığın değerinin artma ihtimaline karşı o tedbiri almaları da çok doğru bir yaklaşım. Bu noktada üreticileri tebrik etmek lazım. Serbest piyasanın da bizim altımızda olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyorum kısa bir süre sonra bizim seviyelerimize daha yakın hale gelecektir diye değerlendiriyorum.”

Mahsullerini TMO’ya satan üreticiler de memnuniyetlerini dile getirdiler.