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TMO Genel Müdürü Güldal: "Alım garantisi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bakanlığımız bakliyat politikaları ve TMO’nun 2018 yılından itibaren bakliyata alım garantisi vermesi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır" dedi.

Ekonomi 10.02.2022, 10:36
TMO Genel Müdürü Güldal: "Alım garantisi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bakanlığımız bakliyat politikaları ve TMO’nun 2018 yılından itibaren bakliyata alım garantisi vermesi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılında ilan edilen “Uluslararası Bakliyat Yılı” takip eden süreçte her yıl 10 Şubat’ta “Dünya Bakliyat Günü” olarak kutlanıyor. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda bakliyatın dünyada 2 milyardan fazla insanın beslenmesinde önemli rolü bulunduğunu belirtti. Güldal, “Ülkemizde tarla bitkileri ekim alanları içinde hububattan sonra ikinci sırada bulunan bakliyatlar, dünyada 2 milyardan fazla insanın beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin gen merkezi konumunda olduğu baklagiller, istihdama olan katkısı, ihracat potansiyeli, ekim nöbetine kolayca girebilmesi, nadas alanlarının azaltılmasında etkili olması, besin değeri yönünden ise zengin olması nedenleriyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün grubudur. TMO, 1941 yılından 1994 yılına kadar zaman zaman bakliyat alımlarında (mercimek, nohut ve kuru fasulye) görevlendirilmiştir. 2018 yılında ise ülkemizde nohut ve yeşil mercimek üretiminde bir önceki seneye oranla ciddi bir artış yaşanması üzerine 24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurumumuz 25 yıl aradan sonra tekrar bakliyat alımı ile görevlendirilmiştir. Bu karar ile kurumumuz ana faaliyet alanına hububat ve haşhaşın yanı sıra bakliyat da eklenmiştir. Faaliyet alanındaki ürünlerde piyasa istikrarını tesis eden TMO, bakliyatta da etkin görev alarak üreticilerimizin korunması amacıyla hasattan önce alım fiyatlarını açıklamaktadır. Üreticilerimizden aldığı bakliyatları ise piyasa durumuna göre toptan veya perakende şekilde halkımızın hizmetine sunmaktadır. Bakanlığımız bakliyat politikaları ve TMO’nun 2018 yılından itibaren bakliyata alım garantisi vermesi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 artmış, üretimimiz ise 2019 yılında 2017 yılına göre nohutta yüzde 34 artışla 630 bin tona, yeşil mercimekte yüzde 45 artışla 44 bin tona yükselmiştir. 2020 yılında başlayan salgın hastalık ve 2021 yılında yaşanılan tarımsal kuraklık bakliyat üretimimizi de etkilemiştir. Ancak 2022 yılı iklimsel koşullar açısından önceki iki yıla oranla son derece iyi noktadadır. Meteorolojik verilere baktığımızda yağış oranları geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydetmiştir. Yağışlı geçen bugünler bizleri yeni sezon için daha umutlu hâle getirmektedir. Üreticilerimizin daima yanında olan, onları koruyan ve uygulamaya koyduğu politikaları ile tüketicilerimizi kollayan TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de milletimiz için çalışmaya devam edecektir. Sağlığımız ve düzenli beslenmemiz açısından bakliyatın önemini hatırlatan 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü vesilesiyle üreten, üretmekten geri durmayan, vatanı ve milleti için çalışıp her türlü fedakârlığı yapan emektar üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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