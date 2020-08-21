TMO, fındık alımlarında Covid-19 tedbirlerini tam uygulayacak
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) FINDIK ALIMLARININ 24 AĞUSTOS İTİBARİ İLE BAŞLAYACAĞINI BİLDİREREK, FINDIK ALIMLARINDA KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİNİN TAM OLARAK UYGULANACAĞINI BELİRTTİ.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımlarının 24 Ağustos itibari ile başlayacağını bildirerek, fındık alımlarında korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin tam olarak uygulanacağını belirtti.
TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 Yılı kabuklu fındık alım fiyatlarının hasat öncesinde açıklandığı hatırlatılarak, TMO olarak bütün hazırlıkların tam olduğu, fındık alımlarının 24 Ağustos itibariyle başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, alımların sorunsuz devam etmesi amacıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı da gerekli tedbirin alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
“Üreticilerimiz ve çalışanlarımızın sosyal mesafesini tesis etmek adına üretici izleme odaları oluşturulmuştur. Bu sayede üreticilerimiz ürün analizlerini kameralı sistem sayesinde sürekli dezenfekte edilen bir alanda izleyeceklerdir. Ürün alım noktalarının giriş kısımları ile bekleme alanlarında dezenfektan ve maske bulundurulacaktır. Alım noktalarına girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimleri yapılacaktır. Alım noktalarında yalnızca üreticilerimiz bulunacak, ürün sahibi dışındaki kişilerin alana girişine izin verilmeyecektir. Sosyal mesafenin sağlanması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Üreticilerimiz ile çalışanlarımız için Covid-19’a karşı gerekli bütün tedbirler uygulanacak olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir.”
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