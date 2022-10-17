TMO arpa tahsis ve satışlarını başlattı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arpa tahsis ve satışlarının başladığını duyurdu.

TMO’dan yapılan açıklamada, besici ve yetiştiricilerin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışlarına başlandığı ifade edildi. TMO’nun arpa satışlarında besici ve yetiştiricilerin taleplerinin üretici örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Arpa satış fiyatının piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendiği de kaydedildi.