TMB “Türkiye - Katar İnşaat Forumu” düzenledi

Türk müteahhitlerinin dünyadaki en büyük yedinci pazarı olan Katar, yeni işbirliği fırsatları sunuyor. Bugüne kadar toplam değeri 18,3 milyar doları bulan 148 projenin üstlenildiği Katar’dan üst düzey bir heyet, mevcut işbirliğinin daha da genişletilmesi için Türkiye’de temaslarda bulunuyor. Katar’da Türk inşaat sektörü için gelecek 4 yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor.



Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde, Türkiye inşaat sektörünün Körfez Bölgesi’ndeki en önemli pazarı Katar’ın Bayındırlık İdaresi (Ashghal) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi’nin başkanlığındaki heyetin katılımı ile 13 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da “Türkiye-Katar İnşaat Forumu” gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) yöneticileri ve üyeleri de katıldı. Forumda Katar’ın Türk müteahhitlerine sunduğu yeni fırsatlar ele alınırken, pazarda karşılaşılan mevcut sorunlar da aktarıldı.



Katar’da 148 proje üstlenildi



Forumun açılış konuşmasını yapan TMB Başkanı Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülkede yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje üstlendiklerini belirtti. Bu projelerin 1/4’inden fazlasının Orta Doğu ülkelerinde olduğunu ifade eden Yenigün, “Bölgede Türk müteahhitlerince 104 milyar dolar tutarında 2 bin 65 proje üstlenildi. Katar'da ise, müteahhitlerimiz tarafından bugüne kadar 18,3 milyar dolar tutarında 148 proje üstlenildi. İki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin bu tablonun çok daha ilerisinde olduğunu düşünüyoruz. Gerek Birliğimiz, gerek firmalarımızın Ashghal’ı ve Ashghal’ın da bizleri yakından tanıyor olmasının önümüzdeki dönemde işbirliğimizin gelişimine çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.

TMB Başkanı Yenigün, yapılan toplantıda Katar heyetinden önemli bilgiler edinerek kısa sürede yeni çalışmalara başlayacaklarını, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin inşaat sektörü özelinde de yeni açılımlarla aksamadan ve artarak devam etmesini istediklerini belirtti.



‘Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olması için çalışıyoruz’



Toplantıda konuşan Ashghal Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi, kuruluşlarının Katar’ın hem sosyal hem de ekonomik gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti. Çok kapsamlı altyapı ve üstyapı programları uyguladıklarına dikkat çeken Al-Emadi, 2030 vizyonları çerçevesinde Katar’daki mevcut altyapı güncellenirken, eksik altyapının da bazı bölgelerde tamamlandığını dile getirdi. Toplantıda Katar’da Şubat 2018’den bu yana Türk inşaat malzemesi üreticilerinin ürünlerinin tercih edildiğini belirten Al-Emadi, şöyle devam etti: “Biz Ashghal projelerinde buna önem veriyoruz. Katar’a mal satabilmek için 3 haftalık kayıt ve onay süreci gerekiyor. Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.”

2020- 2024 dönemi için toplam 36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü anlatan Yousef Al-Emadi, bunun 17 milyar dolarlık bölümünün yerel yolların inşası ve rehabilitasyonu, 8 milyar dolarlık kısmının da otoyolların inşası için kullanılacağını belirtti. Bütün Türk müteahhitlik, müşavirlik ve inşaat malzemesi üreticilerini Katar’a davet eden Al- Emadi, Türk şirketlerinin Katar’da daha fazla yer almasını istediklerini vurguladı.



Batı standartlarıyla üretip, Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet ediyor



Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Besler, Katar’da hem altyapı hem üstyapı projelerinin hızla devam ettiğini dile getirdi. Katar’ın yeni proje ihaleleri hazırladığını söyleyen Besler, “Katar inşaat malzemelerinin çok büyük kısmını ithal ediyor. Bu bize olumlu yansıyacak” dedi. İhracattaki başarının devam edebilmesi için hedef pazarları yakından takip ettiklerini kaydeden Besler, sektörlerinin 85 milyar doları iç pazar, 21.5 milyar doları ihracat olmak üzere 106.5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu kaydetti. Besler, batının standartlarıyla üretip, doğunun fiyatlarıyla rekabet etmek zorunda olduklarını anlattı.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur da birlik üyelerinin yurtdışında bugüne kadar 114 ülkede toplam 2 milyar 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip 2 bine yakın proje üstlendiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Bu deneyimimizi maalesef Katar’da gösteremiyoruz. Müşavirlerin bize ilettiği sorunlardan birisi Katar’da kayıt olma şartları ve ücretlerinin ağır olduğu. Bunları karşılamakta zorluk çekiyoruz. İhalelerde yer almak için istenen şartnamelerde ABD’li ve Avrupalı şirketlere uygun kriterlere yer veriliyor. Katar’ın çıkarlarına zarar vermeden bizim de yer almamızı temin ederseniz mutlu oluruz.”

Forumun açılışında konuşan TMB Başkanı Mithat Yenigün (sağda), toplantıda Katar heyetinden önemli bilgiler edinileceğini ve bu bilgiler ışığında kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin inşaat sektörü özelinde de yeni açılımlarla aksamadan ve artarak devam etmesini istediklerini ifade etti. Katar’daki kaliteli yaşamın Türk müteahhitlerin katkısı ile sağlandığını söyleyen Al-Emadi (solda), “Katar’da 2020- 2024 döneminde toplam 36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesi öngörülüyor” dedi.

Katar’da son dönemde müteahhitlik firmalarımızca üstlenilmiş projeler içinde dikkat çekenler:



• Al Khor Otoyol Projesi, Tekfen İnşaat

• Doha Metrosu Golden Line Projesi, STFA ile Yapı Merkezi ortak girişimi

• Hamad Uluslararası Havaalanı Yolcu Terminali Binası, TAV ile Taisei ortak girişimi

• Al-Rayyan Yol Projesi, Doğuş İnşaat ile Onur Taahhüt ortak girişimi

• Kuzey Yolu Projesi, Tekfen İnşaat

• Qatargas Projesi, Gama İnşaat

• Masaieed Limanı, STFA

• Lusail City Projesi (Altyapı İnşaat İşleri Paket 4), Yüksel İnşaat ile Midmac İnşaat ortak girişimi

• 2022 Dünya Kupası statlarından Al Thumama Stadyumu Projesi, Tekfen İnşaat



Tablo: Dünden Bugüne Katar’da Üstlenilen Projelerin Seyri

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı