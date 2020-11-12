TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı

Piyasa Gündemi

Grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem vurguları ve TCMB Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın her adımda yanında olacağına yönelik söylemi, TL varlıklarda güçlü değer kazanımlarını beraberinde getirdi. Küresel çapta aşı kaynaklı olumlu haber akışları bu hafta küresel risk iştahını desteklerken, salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini ve önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

• 16:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı kaynaklı iyimser beklentiler küresel hisse piyasalarında dün de olumlu görünümün korunmasına katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem vurgusu ve verdiği mesajlar TL varlıklarda güçlü bir değer kazanımını beraberinde getirdi. BIST-100 Endeksi tarihi zirvelerini yenileyerek günü %2,91’lik yükselişle 1.279,22 seviyesinden tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,88 – 7,89 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,82’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul dün gerek seviye bazlı gerekse işlem hacim olarak rekorlarla dolu bir günü geride bıraktı. BIST 100 de gün içi ve kapanış bazlı rekorunu işlem hacmi rekoru ile taçlandırdı. Ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte TCMB Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’ndan gelen mesajlara dün de Cumhurbaşkanı’ndan gelen mesajlar eklendi ve TL varlıklardaki pozitif ayrışma korundu. Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi 19 Kasım’daki TCMB toplantısı ve burada verilecek mesajlar önemli olacaktır. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar tarafında verilecek mesajlar da oldukça kritik olacak. Bu süreçte sağlanan momentumun endeksi bir süre daha yukarı taşıması mümkün olabilir. 1.310 ve devamında 1.360 civarı yukarıda takip edilecek seviyeler olacak.