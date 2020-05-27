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TL VARLIKLAR TATİL SONRASINA İYİMSER BAŞLIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasaların güçlü sayılabilecek bir performans sergilemesi TL varlıkların dört günlük tatilin ardından işlemlere pozitif bir görünümle başlayacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

TL VARLIKLAR TATİL SONRASINA İYİMSER BAŞLIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasaların güçlü sayılabilecek bir performans sergilemesi TL varlıkların dört günlük tatilin ardından işlemlere pozitif bir görünümle başlayacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:19
2013 Okunma
TL VARLIKLAR TATİL SONRASINA İYİMSER BAŞLIYOR

ABD ile Çin arasındaki gerilim sürüyor olsa da yatırımcıların daha çok ekonomilerin yeniden açılma sürecine odaklanması piyasaların iyimser bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Bu noktada Çin Merkez Bankası’nın ekonomiye verilen desteğin süreceğine vurgu yapması ve S&P 500 endeksinin 3000 puanın üzerini görmesi de iyimserliğe destek veren unsurlar olarak çalışıyor. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasaların güçlü sayılabilecek bir performans sergilemesi TL varlıkların dört günlük tatilin ardından işlemlere pozitif bir görünümle başlayacağına işaret ediyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da pozitif açılış bekliyoruz. Bayram tatili öncesinde kapanışı 103.000 seviyesinin üzerinde yaparak pozitif sinyaller veren BIST-100 endeksinin yurtdışındaki iyimserliğin etkisiyle yeni haftaya da güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Önceki bültenlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz gibi 100.000 seviyesinin aşılması ile birlikte 102.500 ve 104.500 seviyeleri sonraki hedefler haline gelmişti. Dolayısıyla mevcut şartlarda endeksin ilk hedefinin 104.500 olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği bir nokta olduğu için bu seviyenin üzerinde kalınması endeksin daha fazla güç kazanmasına yardımcı olacaktır. 

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

TAVHL

AL

AL

AL

AL

THYAO

AL

AL

AL

AL

EUR/USD yeniden güç topluyor. Euro Bölgesi’nde yeni bir fon üzerinde çalışılmasının yanında küresel risk iştahındaki artış paritenin yeniden 1,10 seviyesini hedeflemesini sağlıyor. Geçtiğimiz haftaki yükselişlerde de önemli bir direnç olarak çalışan bu seviyenin üzerinde şimdilik paritenin önemli bir hareket alanına sahip olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerindeki olası kazanımların kısa vadede kar satışlarına kapı açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Günün devamında paritenin seyrine etki edebilecek önemde bir makroekonomik veri bulunmazken üç hafta sonraki FOMC toplantısı öncesinde bugün Fed’in açıklayacağı Bej Kitap’ı takip edeceğiz. Söz konusu rapor Fed’in ekonomiyi nasıl değerlendirdiğine ışık tutacağı için önemli olmakla birlikte, Fed’den faiz değişikliği beklenmediği için etki derecesinin limitli kalacağını düşünüyoruz.

TL’de güç kazanma eğilimi devam ediyor. Uzun bir süre 6,80’den çok fazla uzaklaşmadan işlem gören USD/TL, swap anlaşmasına yönelik beklentilerin geçerliliğini korumasının yanında kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi’nin (BSMV) binde 2'den yüzde 1'e artırılması ve küresel risk iştahındaki artışın desteği ile 6,75’e doğru gerilemiş durumda. Bu seviyenin geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde de kırılamadığını düşünürsek altında kalınması TL lehine hareket alanının genişlemesini sağlayabilir. Böyle bir senaryoda TL açısından ilk etapta 6,70’e kadar önemli bir direnç noktası olduğunu söylemek zor  

Artan risk iştahı ons altının güç kazanmasını zorlaştırıyor. Piyasaların ekonomilerin küresel çapta yeniden açılmasına odaklanması ile küresel risk iştahı destek bulurken bu durum değerli metaller üzerinde ise baskı oluşturuyor. Kısmen ABD ile Çin arasındaki gerilimin sürmesinin de desteği ile ons altında geri çekilmelerin şimdilik 1700 doların üzerinde karşılandığını görüyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise altın üzerindeki baskının artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle ki, böyle bir senaryo mevcut durumda aşağı yönlü risklerin arttığına işaret eden kısa vadeli göstergelerin de daha fazla bozulmasına neden olacaktır.

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