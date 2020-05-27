TL VARLIKLAR TATİL SONRASINA İYİMSER BAŞLIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasaların güçlü sayılabilecek bir performans sergilemesi TL varlıkların dört günlük tatilin ardından işlemlere pozitif bir görünümle başlayacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.