TL VARLIKLAR RİSKLERE DİRENİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “TL varlıklar risklere direniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Hafta içinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajların ardından ekonomide güven ve kredibilite kazanımına odaklanılarak, risk priminin düşeceği yeni bir döneme girileceğine ilişkin beklentiler son birkaç gündür olduğu gibi TL varlıkların performansında belirleyici dinamik olarak çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar dün TL’de değer kazanımı devam etse de Borsa İstanbul’un yurtdışı piyasalardaki zayıflığın etkisiyle bu performansa çok fazla ayak uyduramadığını gördük. Ancak son iki haftadaki güçlü değer kazanımlarını ve küresel ölçekte artan korona virüs vaka sayılarının yarattığı endişeleri göz önünde bulundurduğumuzda bunun olağan bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin 450 baz puanın altını test ederek Haziran ayından bu yana en düşük seviyelere gerilemiş olması da göreceli olarak bakıldığında TL varlıklara yönelik algının iyileşmeye başladığını teyit eder nitelikte.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul 1300 puanın üzerini test etmeye başladı. Ekonomide yeni dönem ve para politikasında normalleşme sinyallerinin desteğini arkasına alan Borsa İstanbul yurtdışı piyasalardan da pozitif ayrışarak özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde oldukça güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Hafta başından bu yana değer kazanımı %7’ye yaklaşan BIST-100 endeksinin Kasım ayı içerisindeki değer kazanımı ise %14’ün üzerinde seyrediyor. Endekse güç kazandıran ana unsurların varlığını korumasının yanında teknik görünümün hâlâ pozitif sinyaller verdiğini göz önünde bulundurarak endekste yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyoruz. Ancak güçlü değer kazanımlarının kâr satışlarına kapı aralamasının yanında yurtdışı piyasalardaki baskının Borsa İstanbul açısından da limitleyici unsurlar olarak çalışabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD güç toplamaya çalışıyor. Hafta başında 1,1900’un üzerini gördükten sonra yönünü aşağı çeviren EUR/USD’nin yeniden 1,1800’in üzerine doğru tepki vermeye başladığını görüyoruz. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak paritede zaman zaman yukarı yönlü denemelerin sürdüğünü görebiliriz. Ancak 1,1870 seviyesini önemli bir direnç olarak görmeyi sürdürürken bu seviye aşılsa bile mevcut konjonktürde 1,2000’nin üzerinde kalıcı rakamlar görmemizin kolay olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Gerek korona virüs vaka sayılarındaki artışın yarattığı riskler gerekse tahvil faizleri arasındaki farkın hâlâ dolar lehine olması da bu beklentimizi güçlendirir nitelikte.
TL kazanımlarını ileri taşıyor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısında son bir buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. 19 Kasım’daki PPK toplantısı öncesinde Foreks tarafından yapılan ankette TCMB’den faiz artırımı beklentisinin 500 baz puana yakın olduğunu görüyoruz. Beklentinin bu denli güçlü olması TL’nin en azından toplantı tarihine kadar gücünü koruyabileceğine işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümün oldukça pozitif olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, 2020 başından bu yana izlenen trendi baz alırsak kurun ana desteği 7,43 civarında bulunuyor. Dolayısıyla önce 8,00 sonra 7,80 gibi kritik seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda geri çekilme eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.
Kaynak: Matriks
Ons altında görünüm değişmiyor. Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor. Bu kapsamda fiyatların 1970 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz. Pfizer’ın ardından Moderna’nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.