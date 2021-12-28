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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıklandı
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.
Ekonomi 28.12.2021, 13:34
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık’ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak. 4 Ocak’ta yine 100’er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.