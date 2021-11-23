TL'nin erime hızı şaşırtıyor: Dolar ve Euro'da yeni rekorlar!

Dolar geçen hafta 11.32 lirayı görmesinin ardından dün gün boyunca 11-11.25 aralığında bir seyir izledi. Piyasa kapanışının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni tarihi zirve geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

2021'DE YÜZDE 70 YÜKSELDİ

Bu açıklama üzerine dolar dün akşam saatlerinde 11.25 liradan 11.47 liranın üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne de 11.42 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.45 lirayı gördü. Dolarda 1 aylık yükseliş yüzde 25'i bulurken 2021 genelinde yüzde 62'ye ulaştı.

Bu arada Euro da ilk kez 14 liranın üzerini gördü.

POWELL DA ETKİLEDİ

Yükselişte yurtiçindeki gelişmelerin yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed Başkanı olarak aday göstermesi etkili oldu.

Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu, erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu.

İNDİRİM ÖNCESİ 10.50 CİVARINDAYDI

Geçen hafta piyasaya Merkez Bankası'nın faiz indirimi damga vurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.

Bu indirime kurun tepkisi sert oldu. Karar öncesi 10.54 lira civarında olan dolar/TL kararın ardından hızla yükseldi.

ARALIK AYINDA DA İNDİRİM BEKLENİYOR

Son indirimle beraber faiz ile yüzde 19.89'luk manşet enflasyon arasındaki makas da iyice açıldı. Son Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde aralık ayında bir faiz indirimine daha kapının açık bırakılması da kuru etkiliyor. Metinde "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir" ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesi piyasada aralık ayında 100 baz puanlık bir indirim geleceği yönündeki beklenti ağırlık kazanmıştı. Açıklamanın ardından ise bundan daha yüksek bir indirim gelebileceği beklentisi oluşmaya başladı.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Kur tarafında bunlar yaşanırken Borsa İstanbul da rekor kırmaya devam ediyor. Dün 1.755 puanla kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi bugün de yükselişini sürdürdü. Sabah saatlerinde 1.782 puanı aşarak zirvesini ilerletti.

GRAM ALTIN 700 LİRAYI GÖRDÜ

Bugün uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0.5 gerileyerek 1.802 dolara düştü. Altın fiyatlarında da 'Powell' etkisi görüldü.

Ancak dolardaki hızlı yükseliş gram altında yeni bir rekor getirdi. Gram altın ilk kez 700 lirayı gördü.