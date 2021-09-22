TL mevduattaki stopaj desteği tekrar uzatılabilir

Ekim 2020'den bu yana yürürlükte olan ve son tarihi 30 Eylül 2021 olarak açıklanan TL mevduattaki stopaj desteği uygulamasında uzatma bekleniyor.

Bloomberg'in konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamayı yıl sonuna kadar uzatma seçeneğini değerlendiriyor.

Öte yandan, stopaj indirimine rağmen net reel TL mevduat faizi şu an eksi seviyede bulunuyor.

1 YILDAN UZUN VADELİLERDE SIFIRA ÇEKİLMİŞTİ

Stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti.

Uygulamayla birikim sahiplerinin TL'den dövize kaçışını frenlemek ve dövizden TL'ye dönüşü teşvik etmek, dolayısıyla de TL'yi desteklemek hedefleniyordu. Bu yolla, Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki faiz artırma baskısı da azaltılmak istenmişti.

TL’DE REEL MEVDUAT FAİZİ EKSİDE

Uygulama TL'yi destekliyor ancak son dönemde TL mevduat faizi halihazırda tüketici enflasyonunun altına düşerek reelde eksiye gerilemiş durumda. Bu da dövize kaçışı artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

TCMB verilerine göre, 3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi geçen hafta itibarıyla yüzde 19,07 seviyesinde. Ağustosta tüketici enflasyonu ise yüzde 19,25 ile TCMB'nin yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkmıştı.

UZAMAZSA TL’DE EK BASKI OLUŞABİLİR

Cumhurbaşkanı'nın “faizleri indir” baskısıyla karşı karşıya olan TCMB, daha önce verdiği “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünden çark etmiş ve bu durum TL'de sert değer kaybını da beraberinde getirmişti.

TL mevduattaki stopaj desteğinin sona ermesi, TL üzerinde ek bir baskı yaratabilir.