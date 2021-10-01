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TL mevduata stopaj indirim desteği uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi 01.10.2021, 09:50 01.10.2021, 14:51
TL mevduata stopaj indirim desteği uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatındaki stopaj oranlarında uygulanan indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 30 Eylül'de son bulan uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.

Buna göre stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5,1 yıla kadar vadelide yüzde 3,1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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