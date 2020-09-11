TL Mevduat ve kredi faizleri yükselişte

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 4 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 18 baz puan yükselişle %9,93 olurken dolar mevduat faizi 2 baz puan artışla %1,15 ve Euro mevduat faizi 2 baz artışla %0,44 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 212 baz puan yükselişle %14,35 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 49 baz puan yükselişle %13,80; taşıt kredi faizleri 97 baz puan artışla %16,57 ve ihtiyaç kredi faizleri 6 baz puan artışla %18,12 oldu.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 179 baz puan düşüşle %4,00 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 38 baz puan düşüşle %2,55 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %4,42 olurken Dolar ve Euro için sırasıyla %2,85 ve %2,11 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmektedir.

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girmiştir.

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkı yükselmektedir. Bir başka deyişle kredi/mevduat spreadi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yükselmektedir. Bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumlayabiliriz.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4352/kredi-ve-mevduat-faiz-oranlari-11.09.2020.htm