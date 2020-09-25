TL Mevduat ve kredi faizleri yükselişte

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 16 baz puan yükselişle %10,35 olurken dolar mevduat faizi 16 baz puan artarak %1,31 ve Euro mevduat faizi 5 baz puan artarak %0,48 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 74 baz puan yükselerek %14,32 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 26 baz puan yükselişle %14,14; taşıt kredi faizleri 24 baz puan artışla %17,01 ve ihtiyaç kredi faizleri 39 baz puan artışla %18,64 oldu.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 42 baz puan azalışla %3,60 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 76 baz puan düşüşle %2,73 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %3,97 olurken Dolar ve Euro için sırasıyla %2,29 ve %2,25 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin iki haftadır yukarısında seyretmektedir.

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırılmaya başlanmış ve TL faizlerde yukarı yönlü bir hareket olmuştur.

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkı yükselmektedir. Bir başka deyişle kredi/mevduat spreadi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yükselmektedir. Bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumlayabiliriz.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4377/kredi-ve-mevduat-faiz-oranlari-25.09.2020.htm