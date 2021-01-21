TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı

Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB'nin 14.00'te açıklaması beklenen faiz kararı öncesinde TL'de yaşanan değer artışına dikkat çekti.

Analist, 50-100 baz puan faiz artırımı bekleyen analistler olduğunu ve bu beklentinin son günlerde TL'yi desteklemekte olduğunu ifade etti.

Ghose, kendi beklentilerinin TCMB'nin Faiz oranını değiştirmeyerek %17 düzeyinde bırakacağı yönünde olduğunun altını çizdi. Mevcut faiz oranının reel faiz getirisi sağlamakta olduğunu belirtti.

Analist, "Piyasada enflasyonda aşırı hızlanma beklentisi yok ve faiz artırımlarının etkisi de zaman alıyor" ifadelerini kullandı.