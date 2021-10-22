TKDK’nın hibe desteği yüzde 10 arttı

Son yıllarda önemi daha da anlaşılan tarım ve kırsal kalkınma alanına önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) hibe desteği Avrupa Komisyonu tarafından yüzde 10 arttırılırken, fark yatırımcıların hesabına yatırıldı.

Bursa’da 2021 yılına kadar toplam 348 projeye 171 milyon hibe desteği sağlandı. TKDK, 2021’de ise tüm zamanların toplamından fazla olarak tam 202 milyon lira hibe desteği verdi. 2021 yılını iyi bir şekilde şekilde geride bıraktıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, “TKDK’nın 10. çağrı ilanı başvuru dönemini toplam 80 projeyle kapattık. Başvurusunu kabul ettiğimiz bütün projelerin uygun harcama bedelleri 470 milyon olup, kurumumuzdan Bursa için talep edilen toplam hibe tutarı yaklaşık 202 milyondur. Sevindirici haber Avrupa Komisyonundan geçen hafta geldi. Yüzde 10 daha hibe miktarımız attırıldı. Meselâ 10 milyonluk projede hibe desteği 4 milyon olurken, bu iyileştirmeyle birlikte 5 milyona çıktı. Başvuru sahibinin hesabına yüzde 10’luk bu fark yatırıldı” dedi.

10’uncu çağrıda toplam 80 proje aldıklarını ifade eden TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, “Bursa’ya kazandırdığımız yatırımların başını 47 adet meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu çekerken, 3 adet süt işleme, 5 adet süt toplama, 1 adet kırmızı et kesimhane, 1 adet su ürünleri işleme, 9 süt hayvancılığı, 13 besi hayvancılığı ve 1 adet hindi kümesi projesi kazandırdık. Bu dönemde çıkmadığımız 302 grubu dediğimiz tıbbî aromatik bitkiler, arıcılık, sanatkârlık ve güneş enerjisi yatırımlarını önümüzdeki yıl çağrıya çıkacağız” şeklinde konuştu.

Son 10 yılda 360 milyon TL proje desteği aldıklarını belirten Tunç,

“Bu dönemde ise toplam miktarı 110 milyon geçerek 470 milyon ile kapadık. Bu oran tabii ki birçok ilde yüzde 10, yüzde 20 artarken, bizim artışımız geçen yıllara göre yüzde 500’leri geçti. Bu başarı, yatırımcıların, çalışanlarımız ve bizim haricimizdeki kurumların başarısıdır. Mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa’daki ilçeler arasında en çok hibeyi Karacabey ilçesi aldı. 99 milyonluk 42 proje için 43,2 milyonluk hibe desteği alan Karacabey ilçesini, Mustafakemalpaşa ilçesi 65,5 milyonluk 66 projeye 28,3 milyonluk hibe desteği alarak takip etti. Bu ilçeleri 17,6 milyon ile İnegöl, 16,5 milyon ile Yenişehir, 15,3 milyon ile İznik, 14,1 milyon ile Gürsu, 12,5 milyon ile Kestel, 9,8 milyon ile Osmangazi, 9 milyon ile Mudanya, 6,1 milyon ile Orhangazi, 5,7 milyon ile Büyükorhan, 5,7 milyon ile Nilüfer, 5,6 milyon ile Orhaneli, 4,9 milyon ile Yıldırım, 3,5 milyon ile Keles, 1,7 milyon ile Gemlik ve 1 milyon ile Harmancık takip etti.