TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda Görev Değişimi

Katılım bankacılığı adına ortaya koyduğu uygulamalarla sektörün gelişimine katkı sunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nde (TKBB) görev değişimi yaşandı. Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü koltuğuna getirilen Osman Çelik, bu değişime bağlı olarak TKBB’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevlerini İkram Göktaş’tan devralan Osman Çelik; bankacılık sektörünün dinamik, gelişen bir kısmı olan katılım bankalarının, performansıyla ülkemizde önemli bir yer elde ettiğini belirterek, “Sayın Göktaş’a sektöre vermiş olduğu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aldığım bayrağı, üyemiz olan altı katılım finans kuruluşuyla ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğim” dedi.

Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevini ifa eden Çelik, 25 Mart 2022 itibarıyla da Kurumun Genel Müdürlüğüne atandı. Vakıf Katılım’ın bir önceki Genel Müdürü İkram Göktaş’ın ise Kurumun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceği açıklandı.

2018’den itibaren Vakıf Katılım’da görevini sürdürüyor

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü. 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu. 2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Genel Müdürü olarak görevlendirildi.