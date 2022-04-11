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TKBB ve IIFM Katılım Bankacılığının Gelişimini Desteklemek için Mutabakat Anlaşması İmzaladı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) katılım bankacılığının gelişimi için Uluslararası İslami Finans Piyasası (IIFM) ile Mutabakat Anlaşması imzaladı. Mutabakat ile IIFM’nin standart anlaşmaları TKBB tarafından kullanılacak. Düzenlenen ortak çalıştaylarla sektörün hem ülkemizde hem uluslararası arenada gelişimi desteklenecek.

Ekonomi 11.04.2022, 13:44
TKBB ve IIFM Katılım Bankacılığının Gelişimini Desteklemek için Mutabakat Anlaşması İmzaladı

Uluslararası İslami Finans Piyasası (IIFM) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankacılığı sektörünün Türkiye'de ve dünyada gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek üzere Mutabakat Anlaşması imzaladı. Bu kapsamda IIFM’nin hazırladığı küresel olarak standart hâle getirilmiş İslam Hukuku ile uyumlu kapsamlı belge şablonları seti, finansal sözleşmeler, ürün teyitleri ve ilgili kılavuzlar TKBB tarafından kullanılacak. IIFM standart anlaşmaları, TKBB'nin ulusal düzeydeki İslam Hukuku Standartlarını tamamlayıcı nitelikte olacak ve Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, uluslararası İslami finans standartlarını belirleyen önde gelen kuruluş olan IIFM ve TKBB arasındaki Mutabakat Anlaşması’nın, Türkiye'deki katılım finans sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Vural, sözlerine şöyle devam etti; “Anlaşma, yüksek operasyonel verimliliğe sahip karşı kanat kuruluşlarla katılım bankacılığı sektörünün iş birliğine katkı sağlayacak dokümantasyonun standart hâle getirilmesi amacıyla, katılım bankalarımızın uyacakları standartları geliştirirken, IIFM standartlarının dikkate alınmasına öncülük edecek önemli bir girişim. Sektördeki finans kuruluşları tarafından standartların pratik yönlerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla ve IIFM standartlarına yönelik farkındalığı artırmak gayretiyle IIFM ile yakın bir şekilde çalışmayı amaçlıyoruz. Mutabakat Anlaşması kapsamında IIFM standart anlaşmalarının Türkçe’ye çevrilmesi, TKBB'nin ulusal düzeydeki Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarını tamamlayıcı nitelikte olacak ve Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Ayrıca anlaşma ile iki kurum arasında düzenli bilgi alışverişi, düzenlenen ortak farkındalık etkinlikleri, çalıştaylar ve diğer kapasite geliştirme girişimleri yoluyla farkındalığı artırma gayretiyle iş birliği yapılacak.”

Anlaşmaya ilişkin konuşan IIFM Genel Müdürü İjlal Ahmed Alvi ise, şunları söyledi; “TKBB ve IIFM arasındaki bu Mutabakat Anlaşması aracılığıyla yapılan iş birliği hem Türkiye'de hem de küresel olarak İslami finans piyasasının gelişimi ve yararına yönelik olarak her iki kuruluş için sinerji oluşturacak potansiyel alanları keşfetme fırsatı sunuyor. Mutabakat Anlaşması kapsamındaki ortak girişimler, dünya genelindeki paydaşlar tarafından artan bir şekilde benimsenen IIFM standartlarının kullanımını daha da teşvik edecektir.”

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