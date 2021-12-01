banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı

TİSK Genel Sekreteri Koç: “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük” dedi.

Ekonomi 01.12.2021, 15:11
TİSK Genel Sekreteri Koç: “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. İşverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

Toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Umut ediyoruz bu toplantıların sonucunda da fayda sağlayacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Malumunuz sadece Türkiye’de değil dünyada da değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Bizler de sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlayabilmesi için durmadan çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulunda.

Hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen desteklerin oldukça önemli olduğunu belirten Koç, “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük. Ne yazık ki emtia, hammadde fiyatları sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi sorunlar, yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Diğer tarafından hizmet sektörünün de henüz toparlanmamış olması biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumunun işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulmasının altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Asgari ücretin sadece bu ücretle çalışanların değil tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir gösterge olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi:

“Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin oluşturduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayış dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması ve yeni istihdam oluşturulmasında fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını, asgari ücret teşvkinin uygulanmaya başlandığı 2016 yılında olduğu gibi asgari ücretin yüzde 6’sı oranında uygulanması ve bu oranda devam etmesini işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeleri olarak azaltılmasını istirham ediyoruz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7