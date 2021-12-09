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TİSK Başkanı Akkol: “Vergi indirimi ve teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret tespit komisyonunda herhangi bir rakam önerisi olmadığını belirterek, “Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ekonomi 09.12.2021, 10:57
TİSK Başkanı Akkol: “Vergi indirimi ve teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret tespit komisyonunda herhangi bir rakam önerisi olmadığını belirterek, “Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Son olma niteliği taşıyan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Komisyonun ilk toplantısı 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bakanlık binasında, ikinci toplantı ise işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ’te gerçekleşmişti.

Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, “Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı” dedi.

“Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız”

Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, “Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ’in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu” diye konuştu.

“Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz”

Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, “Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır”

Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, “Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi.

Akkol, açıklamasının ardından 3. toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.

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