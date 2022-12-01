TİSK Başkanı Akkol: “Emekliler ile emekli olmadan çalışanların arasındaki SGK prim farkı giderilecek”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, “Emekliler ile emekli olmadan çalışanların arasındaki SGK prim farkı giderilecek” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlendiği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Bakan Vedat Bilgin ile görüştükten sonra TİSK Başkanı Akkol, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve belirlenecek asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. İşverenler ve çalışanlara yönelik ideal bir çözümün üretilmesi için kamu-işçi-işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerin paylaşıldığını dile getiren Akkol, “Çalışma hayatı için ve işverenler için birkaç süreçle ilgili önemli bir gün yaşıyoruz. EYT, uzun süredir çalışma hayatının gündeminde. Milyonlarca çalışma arkadaşımızın da çözüm beklediği bir konu. Devletimiz son birkaç haftada yoğun olmak üzere bu konunun çözülmek üzere olduğunu ve yakın zamanda da bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını birkaç kez paylaştı” ifadelerini kullandı.

“Emekliler ile emekli olmadan çalışanların arasındaki SGK prim farkı giderilecek”

İşverenlerin beklentileriyle ilgili geniş çerçeveli bir çalışmanın bugün tekrardan Bakan Bilgin’e sunulduğunu belirten Akkol, “Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı Temmuz ve Ağustos aylarında, oldukça yüklü sayıda EYT çerçevesindeki çalışanın katıldığı. Şunu gördük yüzde 80’in üzerinde çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor. Devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam işini devam ettirmek istiyor. Bir uyum görüyoruz, bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. SGK’da bir maliyet artışı söz konusu eğer emekli çalıştırırsanız. Bu hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır gündeme getiriyoruz. Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Emekliler ile emekli olmadan çalışanların arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek” diye konuştu.

Kıdem tazminatları için işverene düşük faizli kredi imkanı sunulacak

Emekli olacak çalışanların kısa bir süre içerisinde emekli olması durumunda işveren için ağır yük olacağını dile getiren Akkol, “Emekli olacak çalışanların aynı anda, hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için çok ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük ve küçük işletmeleri düşünün oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı içine girme durumu. Bu durumda da çalışanın mağdur olma ihtimali var. Sayın bakanımız az evvel yine müjdeyi verdi; Hazine ve Maliye Bakanımızın da destek olduğunu ifade etti. Kredi Garanti Fonun’dan (KGF) işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Kıdem tazminatları ile ilgili çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da dolayısıyla çalışanlara gidecek” şekline konuştu.

“Yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor”

Akkol şöyle devam etti:

“Kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bazı departmanlar komple emekli olabiliyor. Özellikle kıdemin önemli olduğu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri doğabilecek. Biz de ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden aynı üretimin, ihracatın devamlılığına mani olmadan bir planlama dahilinde emekliliklerini organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu konunun yine ülke için önemli olduğunu düşünüyoruz.”

“Asgari ücrette rakam var ama bunu zikretmek sürece de saygısızlık olacaktır”

Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Akkol, “Asgari ücrette rakam var ama bunu zikretmek sürece de saygısızlık olacaktır. Komisyonun bu rakamları detaylı bir şekilde paylaşacağını öngörüyoruz. Burada benim şahsi görüşüm şu, yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah 7’de haber programları ile başlıyoruz, gece 12’de, 1’de asgari asgari ücret. Tabii ülke için çok önemli bir konu ama bazen altında çok analiz olmayan, gerçekçi olmayan, yüksek veya alçak rakamlar konuşuluyor” ifadelerini kullandı.