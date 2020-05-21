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TİSAŞ Korona virüs salgınına rağmen yurt dışı pazarındaki payını arttırıyor

TRABZON SİLAH SANAYİİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ MURAT ALEMDAROĞLU, DÜNYADA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN HEM ÜRETİM KAPASİTELERİNİ HEM DE YURTDIŞI SİLAH PAZARINDAKİ PAYLARINI ARTTIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

TİSAŞ Korona virüs salgınına rağmen yurt dışı pazarındaki payını arttırıyor

TRABZON SİLAH SANAYİİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ MURAT ALEMDAROĞLU, DÜNYADA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN HEM ÜRETİM KAPASİTELERİNİ HEM DE YURTDIŞI SİLAH PAZARINDAKİ PAYLARINI ARTTIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:31
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TİSAŞ Korona virüs salgınına rağmen yurt dışı pazarındaki payını arttırıyor

Trabzon Silah Sanayii A.Ş.’nin (TİSAŞ) dünyada etkisini sürdüren Korona virüs salgınına rağmen hem üretim kapasitesini hem de yurtdışı silah pazarındaki payını arttırdığı belirtildi.

Türk savunma sanayi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettiren yeni tip Korona virüs salgınına rağmen çalışmalarını ve teslimatlarını emin adımlarla sürdürüyor. Son dönemlerde hafif silah grubunda oluşan talepler neticesinde sektör hareketli günler yaşıyor.

Savunma sanayi alanında Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında faaliyetlerini sürdüren TİSAŞ, yaptığı yatırımlar ve kurduğu bağlantılar sayesinde üretimine salgın sürecinde ara vermeden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Silah Sanayii Yönetim Temsilcisi Murat Alemdaroğlu “2019 yılı bizim için verimli bir yıldı. Mart ayı içerisinde üretim kapasitemizin tamamını doldurmuştuk. Yılın ikinci çeyreğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi unvanı almaya hak kazandık. Var olan üniversite-sanayi işbirliğini daha da arttırarak nitelikli ürünler üretmeye başladık. Sahip olduğumuz KOBİGEL projesi ile birlikte 22 milyon TL’lik yeni bir yatırım gerçekleştirdik ve böylece üretim kapasitemizde yüzde 18’lik bir artış sağladık. Tüm bunların neticesinde 2020 yılında yeni sözleşmeler imzaladık. Şuan kapasitemizin tamamı dolu durumda. Virüs salgını sebebiyle kısmen sevkiyat problemimiz olsa da verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımıza yönelik bir dizi önlemler alarak uygulamaya koyduk. Önceliğimiz onların sağlıklı bir ortamda üretim faaliyetlerini yürütmeleri. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık” dedi.

“Yurtdışı ve yurtiçi pazarında iyi seviyedeyiz”

Tabanca ve piyade tüfeği üretimlerinin olduğunu belirten Alemdaroğlu, “Üretim yoğunluğumuz ihracata yönelik gerçekleşiyor. 50’den fazla ülkeye ihracatımız var. Bunların başında tabi ki ABD yer alıyor. Bu ülkenin sivil pazarında hem tabanca hem de piyade tüfeği ürünlerimizle yer alıyoruz. Bununla birlikte Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri de yer aldığımız önemli pazarlar arasında. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan bir seyahatte yer almış ve ziyaret yaptığımız ülkede ortak üretim konusunda iyi niyet anlaşması imzalamıştık. Bu yıl bu oluşumu daha da ilerletmek istiyoruz. Zigana markalı ürünlerimiz, birçok ülkede hem sivil hem de profesyonel kullanıcılar tarafından güvenle kullanılıyor” diye konuştu.

“Salgında randevulu silah satışına başladık”

Yılın ilk çeyreğinde yurtiçi pazarında da iyi seviyede olduklarını belirten Alemdaroğlu, satışa sunulan yeni modeller ve uygulamaya konulan kampanya satışları ile yüzde 7’lik bir pazar payı artışı elde ettiklerini ve kısa süre içerisinde sahaya sunacakları yeni ürünler sayesinde bu artışı yıl sonuna kadar korumayı amaçladıklarını belirtti.

Alemdaroğlu, salgın sebebiyle Nisan ayı içerisinde durdurulan sivil satışların Mayıs ayında randevulu sistemle başladığını ve alınan önlemler sayesinde eski güzel günlere çok yakın bir zamanda geri kavuşulacağını sözlerine ekledi.

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