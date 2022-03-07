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TİSAŞ hızlı büyüyor

Profesyonel kullanıcılara yönelik sunduğu yeni tabanca modelleri ile kendinden sürekli söz ettiren Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ), yaptığı yeni yatırımlarla savunma sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumuna ulaştı.

Ekonomi 07.03.2022, 13:07
TİSAŞ hızlı büyüyor

Profesyonel kullanıcılara yönelik sunduğu yeni tabanca modelleri ile kendinden sürekli söz ettiren Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ), yaptığı yeni yatırımlarla savunma sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumuna ulaştı.

Hafif silah üretimi konusunda 20 yıllık bir geçmişe sahip olan TİSAŞ, tabanca ve piyade tüfeği üretiminde sadece ülkemizin değil artık tüm dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu “Sahip olduğumuz tecrübeyi teknolojik altyapımızla birleştirerek kullanıcılara nitelikli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarına da Zigana markası ürünlerimiz ile hem profesyonellerin hem de bireysel kullanıcıların tercihi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sektörde özellikle son iki yılda oluşan talepler neticesinde yeni yatırım kararı aldıklarını belirten Alemdaroğlu “Bu kapsamda yapmayı öngördüğümüz 35 milyon dolarlık üretim hattımızın ilk etabını geçen yıl tamamlayarak devreye aldık. Bünyemize dahil ettiğimiz robotik üretim hatları sayesinde kapasitemizde yüzde 35’lik, istihdam da ise yüzde 55’lik bir artış meydana getirdik. Elde ettiğimiz 350 bin adet/yıl üretim kapasitemizi maksimum seviyede kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Özellikle Ar-Ge Merkezimiz tarafından tasarlanan ve ilk defa IDEF 2021 Savunma Sanayi Fuarında sergilenen 4 yeni modelimiz fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Lansman ürün olarak sergilenmesine rağmen müşterilerimiz tarafından ilgi görmesi ve sipariş listesine girmesi bizler için oldukça sevindiriciydi” dedi.

“ZIG 14 modeline yönelik büyük bir talep var”

Bireysel kullanıcıların özellikle ZIG 14 modeline yönelik büyük bir talep oluşturduğunu belirten Alemdaroğlu “Genel özellikleri bakımından bu modelimizi oldukça özel bir model. Soğuk dövme yöntemiyle üretilmiş poligonal namlusu, yüksek atımlara dayanıklı, uzun süre kullanım imkânı sağlayan ve dövme metoduyla üretilmiş olan gövde ve kapak takımı, rahat taşımaya uygun dış yüzeyi, hem klasik hem de sportif kullanıma uygun yardımcı parçaları, fiberoptik ve aynı zamanda ayarlanabilir gez imkanı olan nişangah sistemi, her türlü ortamda kullanıcıya sağlam bir tutuş imkanı olan G10 kabze modülü ve tüm TİSAŞ ürünlerinde olduğu gibi maksimum güvenliği sağlayan emniyet sistemi sayesinde sektörde hak ettiği yeri kısa sürede bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“PX-9 Gen3 modelimiz kolluk güçlerimizin yeni tabancası olmaya aday bir ürün”

Alemdaroğlu, profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdikleri modelleri de olduğunu kaydederek “Polimer gövde sınıfında yer alan PX-9 Gen3 modelimiz kolluk güçlerimizin yeni tabancası olmaya aday bir ürün. Bu model; RMR kesim Red Dot uyumu, 27 farklı kombinasyonda kullanılabilen kabze kapakları, dövme metoduyla üretilmiş olana kapak ve namlu takımı, İğne grubunu pasif hale getiren çift yönlü emniyet mandalı, Kapak takımı ile bütünleşik iğne sistemi ve metal arka kapağı, marka imajını destekleyen ve kullanıcıya güvenli tutuş sağlayan kabze yüzeyi, geri tepmeyi minimum seviyeye indirgeyen irca yay sistemi, patentli ve kullanıcıya kolay montaj imkanı sunan Magwell ve Lanyard ekipmanları ile bir profesyonelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Taşıma kılıfı ve hızlı şarjör dolum aparatı ile kullanıcılara sunulan bu modelimiz, kendi sınıfında oldukça iddialı bir ürün haline geldi” diye konuştu.

Atıcılık sınıfına yönelik geliştirdikleri silah modelleri hakkında da bilgi veren Alemdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Tam boy ürün sınıfında ve özellikle atıcılık sınıfına yönelik geliştirdiğimiz ZIG M 1911 Match modelimizi yurtiçinde henüz satışa sunmamış olsak da fuardaki müşteri izlenimleri oldukça iyi. 1911 modelinin sade çizgilerinin yüksek işçilik kalitesi ile mükemmel olarak birleştiği bu model, en küçük ayrıntılara özen gösterilerek üretilmekte ve kullanıcısına sunulmakta. 45 cal kategorisinde INOX modeli ile lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu modelimizde dövme metoduyla üretilmiş olana Kapak, Gövde ve Namlu takımı, kolay hedef seçimi sağlayan BoMar nişangah sistemi, indirgenmiş tetik kuvveti ve reset mesafesi, hızlı kurma işlemine destek veren yenilikçi tutma kertikleri, ele batmayan, terletmeyen ancak kullanıcıya konforlu ve ergonomik bir tutuş olanağı veren kabze ön ve arka bant yüzeyindeki tırtıklar ve her tür ortamda güvenli tutuş imkanı sunan G10 kabze kapakları ile Match modelimiz sektörde adından çok bahsettirecek. 1911 sınıfında diğer bir ürünümüz ise Commander sınıfında geliştirdiğimiz, ZIG M 45 Bantam modeli oldu. Kolay taşınabilmesi ile özellikle bireysel savunmada öne çıkacak olan bu modelimiz diğer tüm TİSAŞ modellerinde olduğu gibi dövme namlu ve kapak takımına sahip. Hafif alaşımdan imal edilmiş gövde yapısı, genişletilmiş ve indirgenmiş kovan penceresi, Combat tipi metal gez ve fiberoptik arpacıktan oluşan nişangah sistemi, konforlu tutuş sağlayan kabze ön bant yüzeyindeki modern desenleri, hareket kabiliyetini kısıtlamayan kütleştirilmiş arka muhafazası ve torx kabze vidaları ile gövdeye monte edilmiş G10 kabze ile sınıfının lider ürünlerinden birisi olmaya aday bir ürün.”

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