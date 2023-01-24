Tırnak sanatını Meslek Fabrikası ile öğrendiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın protez tırnak ve tırnak sanatı kursuna ilgi büyük. Kursiyerler, işin püf noktalarını uzman eğitmenler tarafından öğrenerek mesleğe adım atıyor.

İşgücü potansiyelini artırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yeni açtığı protez tırnak ve tırnak sanatı (nail art) kursuyla yoğun ilgi gördü. Son yılların gözde iş kolları arasındaki bu mesleklerin kurslarından ücretsiz faydalanan kursiyerler, haftanın 3 günü protez tırnak, 2 günü ise tırnak sanatının ayrıntılarını işin ustalarından öğreniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı kursla yeteneklerini kazanca çevirmek isteyen kursiyerler Meslek Fabrikası Yenişehir Kurs Merkezi’nde eğitimden faydalanabiliyor.

İzmir’de ücretsiz ilk protez ve sanat kursu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Eğitmeni Büşra Güngör, “İzmir’de ilk kez ücretsiz bir şekilde protez tırnak ve tırnak sanatı kursunu Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü veriyor. Öğrencilerimiz tüm malzemeleri de burada temin ediyor. Son yıllarda bu sektör Türkiye’de ve İzmir’de çok gelişti. Farklı iş kollarıyla ara eleman ihtiyacına cevap vermek istedik. Çok talep alıyoruz. Kursiyerlerimiz mezun olduklarında altın bileziklerini takmış oluyor” dedi.

Bu kurs bizim için büyük bir fırsat

Kursiyer Figen Saher, “Geçtiğimiz yaz protez tırnak kursuna gitmeye karar verdim. Fiyatlarını araştırdım. Pahalı bir kurstu ancak bu kursa gitmeliydim. Çünkü çok büyük bir sektör haline gelmişti. Daha sonrasında belediyenin web sitesinden kurslara bakarken bu kursun var olduğunu gördüm ve kayıt oldum. Hem ücretsiz hem de evime yakın. Yazları Fethiye’de yaşıyorum ve Fethiye’de yer açmayı düşünüyorum” diye konuştu. Meslek Fabrikası’nın açtığı kursun büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Arzu Gülümserler, “İzmir’de ücretsiz olarak bu hizmeti veren başka bir kurum yok. Uzun yıllar muhasebeyle uğraştım ama tırnak işi beni çok cezbediyor. Kurs bittikten sonra bu işle uğraşacağım” dedi. Şükran Erdinç ise “Hayallerime ve hedeflerime giden ilk yol Meslek Fabrikası’nın protez tırnak ve tırnak sanatı kursu oldu. 14 aylık bebeğim var. ’Nasıl yaparım, onu bırakabilir miyim’ diye çok düşündüm ama buradaki herkes çok yardımcı oldu. Hatta öğrendiklerimi evde de denemeye başladım. Bu yolda daha da ilerlemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.