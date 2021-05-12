İzmir’in Tire ilçesinde hasat edilen taze soğanlar, Türkiye’nin dört yanında kurulan sofralara lezzet katıyor. Soğan üreticileri, tam kapanmaya rağmen işlerinin başında olduğunu söyledi.

Pek çok yöresel ürünüyle olduğu gibi soğanıyla da meşhur olan İzmir Tire’de, taze soğan hasadı devam ediyor. Tireli üreticiler tam kapanmaya rağmen çalışarak sofralara lezzet katıyor. Korona virüs salgını ve tam kapanmanın işleri olumsuz etkilediğini söyleyen üreticiler fiyatların düşük olmasından dert yanarken, bunun sebebini ise market ve manavlara bağlıyor.

Fiyatlar düştü

Tireli üretici Birol Günay, taze soğan üretimindeki son durumla ilgili şunları söyledi:

“15-20 kişilik bir ekip ile sabah işe başlıyoruz. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için öğleye kadar çalışıyoruz. Ramazan’dan sonra yine akşama kadar çalışmaya devam edeceğiz. Tam kapanmadan önce işlerimiz iyiydi. Fiyatlardan memnunduk. Soğanın kilosunu 4-5 lira civarında satıyorduk. Tam kapanmadan sonra durum bizim için kötüleşti. Şu anda fiyatlarımız 2-3 liraya düştü. Vatandaşlar tam kapanma ile birlikte market ve manavların eline kaldı. Bu yüzden biz üreticiler de kötü durumdayız. Biz ürünlerimizi hallere veriyoruz. Ürünlerimiz halciler aracılığıyla İstanbul, Ankara ve Bursa gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine gidiyor. Şu anda tam kapanma olduğu için herkes evlerinde ama biz çiftçiler olarak çalışmak zorundayız. Çalışıp bir şekilde bu ürünleri vatandaşlarımızın sofrasına ulaştırmak zorundayız."