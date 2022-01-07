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TİM, UN Global Compact’e imza attı

Sürdürülebilirlik vizyonuyla ihracatçılara liderlik eden TİM, United Nations (Un) Global Compact’e imza attı.

Ekonomi 07.01.2022, 12:49
TİM, UN Global Compact’e imza attı

Sürdürülebilirlik vizyonuyla ihracatçılara liderlik eden TİM, United Nations (Un) Global Compact’e imza attı.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla ihracatçılara öncü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu alanda yürüttüğü çalışmalarını globale taşıyarak, İklim Değişikliği ile mücadelede ihtiyaç duyulan sanayi dönüşümüne kamu ile işbirliği içinde öncülük etmek ve uluslararası işbirlikleri güçlendirmek adına; United Nations (UN) Global Compact-Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı oldu.

160’ın üzerinde ülkede 14 binin üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact’e imza atan TİM, UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki On İlkesi’ne uyacağına ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları paylaşacağı Sorumluluk Bildirimi Raporu’nda yayımlayacağını taahhüt etti.

Bu doğrultuda TİM, “TİM İklim Değişikliği Yol Haritası” ve “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında sektörlerin ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını belirmeye yönelik çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim ve ihracatın önünü açacak.

TİM’in İklim Değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik konularında yaptığı çalışmalar

TİM, Türk ihracatçıların en önemli gündem maddelerinden olan İklim Değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik konularında farkındalığı arttırmaya yönelik pek çok çalışmaya imzaya atıyor.

İklim değişikliği konusunda yürütülecek faaliyetlere yol göstermesi amacıyla, Haziran 2020’de TİM İklim Değişikliği Komitesi oluşturuldu.

Ekim-Kasım 2020’de, enerji yoğun, kaynak yoğun ve tarım sektörlerine yönelik 3 farklı “Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantısı” gerçekleştirildi.

İhracatçı Birlikleri bünyesinde görev yapmakta olan personelin iklim değişikliği konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla Ekim-Aralık 2020 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde “İklim Değişikliği ve Genelleştirilmiş AB Yeşil Düzen Eğitimi” gerçekleştirildi.

TİM İklim Sohbetlerinin ilki 14 Temmuz AB Türkiye Delegasyon Başkanı ile düzenlendi.

İhracatçı firmaları Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında, ihtiyaç duydukları alanlarda yönlendirmek adına, TİM ve İhracatçı Birlikleri bünyesinde görevli 60’a yakın personel ile ALO TİM Yeşil Hat hayata geçirildi.

IPA III 2021-2022 Sürdürülebilir Endüstri Dönüşümü Kilit Sektörleri Desteklenmesi Projesi’nin Avrupa Komisyonu değerlendirme aşaması devam etmektedir.

TİM, TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği kapsamında EIT İklim-KIC Ağına üye olmaya hak kazandı.

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek’ sloganıyla 21 Haziran 2021 tarihinde açıklandı:

İlk hedef olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi oluşturularak, Komitenin ilk toplantısı 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İkinci hedef olan İhracatta Sıfır Atık Projesi kapsamında TİM Kadın Konseyi çalışmaları sonucunda geçirilen proje doğrultusunda Dış Ticaret Kompleksi’nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu ve TİM tarafından uygulanan sistem, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Üçüncü hedef olan Dijital Mentorluk ve Eğitim Programlarıyla; sürdürülebilirlik ekosisteminin oluşturulması, bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliği odağında; sınırda karbon düzenlemesi, döngüsel ekonomi ve yeşil finansman konu başlıklarındaki analiz, rapor ve eğitimlerden ihracatçıların faydalanması, akademi-sanayi işbirliği ve bilgi akışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dördüncü hedef olan Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları ile şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Beşinci hedef olan Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım ile beraber, malzemelerin geri kazanımı ve ileri dönüşüme yönelik farkındalık çalışmalarına hızla devam ediliyor.

Altıncı hedef olan “İleri Arıtma Teknolojileri” ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Öncelikli Yatırımlar Mevzuatına uyumlaştırma çalışmaları yapılacak.

Yedinci hedef olan “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi” kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları eğitim programı ile başlayacak.

Sekizinci hedef olan “Standardizasyon Uygulamaları” ile TİM Sektör Kurullarında ihracatçı sektörlerin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmaları ve finansmana erişimini kolaylaştırılacak.

Dokuzuncu hedef olan “Standardizasyon Uygulamaları” ile TSE başta olmak üzere ilgili Bakanlıkların sertifikasyon çalışmaları sektörlere entegre edilerek regülasyonlar takip edilecek.

Onuncu hedef olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” kapsamında YEK-G gibi uygulamalar takip edilerek, Karbon yoğun kaynaklar yerine kullanılacak alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara önderlik edilecek.

Onbirinci hedef olan “Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam” kapsamında işletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin oluşması teşvik edilecek.

Onikinci ve son hedef olan “Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik” kapsamında sektörel dijital ürün pasaportu uygulamalarının IoT ve blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılması adına teşvik alanları yaratılması için öncülük edilecek.

Hedeflere yönelik yoğun bir çalışma süreci yürütülürken, TİM ve İhracatçı Birlikleri personeli TSE EN ISO 14064 - 1:2029 Sera Gazı Hesaplaması Eğitimini Aralık ayında tamamlandı. Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında başlatılacak TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programının ilki Marmara için Ocak 2022’de düzenlenecek.

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