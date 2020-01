TİM, Türkiye logosu için düğmeye bastı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin tanıtımında kullanılan 'Turkey Discover the Potential' logosu yerine Türkiye logosu için çalışmalara başladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihraç ürünlerinde'Made in Türkiye' etiketi kullanılması için de ihracatçılara çağrıda bulundu. Gülle, "Ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerinin coğrafik işareti Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de üretilmiş ise 'Made in Türkiye' denmesi gerekir. Türkiye’nin vatansever ihracatçıları, ihracatın çatı kuruluşunun bu yeni vizyona verdiği desteğe olumlu bir karşılık verirlerse ziyadesiyle mutlu oluruz. Bu Devlet ve bu Millet, büyük Türkiye’nin ismiyle yükselmeyi hak ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),Türkiye markasının iletişiminde hedef pazarlarda bilinirliği artırmak ve günümüzde değişen iletişim taleplerini karşılamak amacıyla yeni logo ve etiket kullanımı için harekete geçti. TİM nezdinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Tanıtım Grubu TTG bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle,Türkiye logosu için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yasa taslağı hazırlanırken,yurtdışı tanıtımlar ve iletişim çalışmalarında kullanılan "Discover the Potential” ve yurtiçinde kullanılan "Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” sloganlarının değiştirilmesi için de yeni slogan çalışmaları devreye sokuldu. Yeni slogan çalışmaları tamamlanıncaya kadar mevcut olanlarının kullanılmaması kararı alındı.

Gülle, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyanın önde gelen tüccarları, Türklerin ana vatanı olan ülkeye Türkiye ismini yüzyıllardır kullanmaktadırlar. Küresel ticaretin aktörleri Türklerin topraklarını bu isimle anarken, uluslararası alanda, Türk Malı adına ‘Made in Türkiye'yi tüm dünyaya mal etmek anlamlı ve gerekli bir adımdır. Küresel ölçekte üretim ve ihracat yapan Türklerin coğrafyası Türkiye’dir. Ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerin coğrafik işareti Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de üretilmiş ise 'Made in Türkiye' denmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu temel, yalın gerçeğe işaret etmiştir. Türkiye’nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olan bizler de, TİM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini talimat kabul ettik ve yeni bir logo için hızla çalışmalara başladık."

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihraç ürünlerinde 'Made in Türkiye' etiketi kullanılması için ihracatçılara çağrıda bulundu. Gülle, "Türkiye’nin vatansever ihracatçıları ihracatın çatı kuruluşunun bu yeni vizyona verdiği desteğe olumlu bir karşılık verirlerse ziyadesiyle mutlu oluruz. Yani dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk Malının etiketlerinin de yeni vizyon doğrultusunda 'Made in Türkiye' olarak değiştirmeleri bizi çok ama çok memnun edecektir. Bu Devlet ve bu Millet, büyük Türkiye’nin ismiyle yükselmeyi hak ediyor. Biz bu vizyona aracılık etmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Türkiye ihracatla yükselecek" dedi.