“TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı” düzenlenecek

Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı”

Yarın (19 Kasım Cuma) Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da yapılacak olan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen ile iş insanları, akademisyenler ve öğrencilerin de katılım göstereceği açılış programında “Eskişehir İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” ile “Kobiler Nasıl Marka Olur? Kilometre taşları ve deneyimler” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

Online eğitim programı düzenlenecek

Etkinliğin öğleden sonra gerçekleştirilecek bölümünde ise online eğitim programı düzenlenecek. Eğitimde; “İhracat Odaklı KOSGEB Destek Programları & KOSGEB Proje Hazırlama Kılavuz Eğitimi, Ticaret Bakanlığı İhracat Destek Programları, İhracatın Finansmanı ve İhracat Kredileri (TÜRK EXİMBANK), İhracata Yönelik Kredi, Garanti ve Sigorta Programları ve Kefalet Uygulamaları ile İhracatın Finansmanında KGF Destekleri, İhracatın Temelleri ve İhracatta Pazarlama Stratejileri” konu başlıklarında katılımcılar bilgilendirilecek.

Program aynı zamanda www.tim.org.tr adresinden de canlı olarak yayınlanacak.